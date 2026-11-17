Club Brugge hervat dinsdag de trainingen na het vrije weekend. Daarbij krijgt blauw-zwart normaal gezien ook Nicolò Tresoldi opnieuw ter beschikking. De Duitse spits mag na een hersenschudding weer aansluiten bij de groep.

Tresoldi liep de blessure vorige week op tijdens een training bij de Duitse beloften. Daardoor moest hij forfait geven voor de oefeninterlands tegen België en Kroatië. De Duitse medische staf wilde geen risico nemen met zijn gezondheid.

De aanvaller keerde daarop terug naar België en werkte de voorbije dagen een individueel programma af. Na de nodige medische controles mag hij normaal gezien opnieuw het veld op.

Belangrijke weken voor Club Brugge

Dat is goed nieuws voor Club, dat zaterdagavond op bezoek gaat bij KV Mechelen. Enkele dagen later wacht bovendien een bijzonder belangrijke Champions League-afspraak tegen Liverpool.

Tresoldi kan zo opnieuw aansluiten op een moment waarop Club alle aanvallende opties goed kan gebruiken. De spits hoopt de komende weken ook zijn ritme terug te vinden na zijn vervelende blessure.



Ook op persoonlijk vlak staat er nog iets op het spel. Met zestien doelpunten bij de Duitse beloften nadert Tresoldi het record van Pierre Littbarski, die achttien keer scoorde. Na dit seizoen wordt hij normaal gezien A-international, maar op het EK voor beloften in juni krijgt hij mogelijk nog een kans om de geschiedenisboeken in te gaan.