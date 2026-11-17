Het afscheid van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels roept ook bij Lieven Maesschalck heel wat emoties op. De kinesist en vertrouwenspersoon was de voorbije jaren een vaste compagnon de route bij de vele comebacks van de spits. Hij weet dan ook als geen ander hoeveel werk er achter de schermen schuilging om Lukaku telkens opnieuw klaar te krijgen voor de grote afspraken.

Vooral de aanloop naar het WK van 2026 was bijzonder zwaar. "Het is fysiek een heel zwaar jaar geweest voor Romelu", vertelt Maesschalck bij Sporza Daily. "Mensen onderschatten hoeveel inspanning het vraagt om na zo'n periode opnieuw op dat niveau te komen. Dat vraagt enorm veel energie, maar ook een heel sterke mindset."

Daarbovenop kreeg Lukaku ook privé enkele zware klappen te verwerken, met het overlijden van zijn vader. Maesschalck benadrukt dat de spits al sinds jonge leeftijd onder enorme druk staat. "Romelu is een gevoelsmens in hart en ziel. Hij moet zich goed voelen in zijn omgeving. Hij is niet zomaar een machine."

Maesschalck leerde ook de andere kant van Lukaku kennen

Door hun jarenlange samenwerking leerde Maesschalck niet alleen de topsporter, maar ook de mens achter de spits kennen. "Romelu is een heel warme persoonlijkheid. Een fantastische mens, die zorg draagt voor anderen en hen ook succes kan gunnen. Hij is heel aangenaam om mee samen te werken. Eigenlijk is hij aan de ene kant een beetje een teddybeer", klinkt het met een glimlach.

Dat zachte karakter betekent allerminst dat Lukaku niet over een enorme werkkracht beschikt. Integendeel, volgens Maesschalck is zijn inzet uitzonderlijk. Zelfs wanneer het tegenzat, bleef de spits geloven in een terugkeer en werkte hij onvermoeibaar verder. "Romelu blijft dromen, blijft werken en geeft nooit op. Zelfs op de moeilijkste momenten kwam hij altijd met een positieve ingesteldheid binnen. Dan was het weer: let's go, we gaan ervoor."

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De kinesist kijkt dan ook met bijzonder veel voldoening terug op hun samenwerking. Alle revalidaties, moeilijke momenten en geslaagde comebacks maakten van hen veel meer dan een klassieke speler-kinesistrelatie. "Voor mij was het een droom om met hem te werken", besluit Maesschalck.