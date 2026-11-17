Kevin Mirallas deelde jarenlang de kleedkamer met Romelu Lukaku, zowel bij Everton als bij de Rode Duivels. Na de aankondiging van Lukaku’s internationale afscheid legt de voormalige flankaanvaller uit waarom hij de spits als de bepalende figuur van de gouden generatie ziet.

Kevin Mirallas kent Romelu Lukaku door en door. Tussen 2013 en 2017 waren de twee ploegmaats bij Everton, terwijl ze ook samen uitkwamen voor de Rode Duivels. Die gedeelde jaren zorgden voor een band die volgens Mirallas nog altijd overeind staat.

“Dat heeft een echte relatie gecreëerd. We hebben nog steeds contact. Ik ken Romelu: als hij een beslissing neemt, dan heeft hij daar al een tijd over nagedacht”, vertelde Mirallas aan La DH Les Sports+.

Mirallas had ander moment verwacht

De ex-Rode Duivel, die tegenwoordig geregeld als analist aanschuift bij RTL Sports, geeft wel toe dat de timing hem verraste. “Ik had deze aankondiging nu niet verwacht. Ik zag het eerder gebeuren na het WK.”

Toch kan Mirallas zich vinden in Lukaku’s keuze. “Als ik erover nadenk, begrijp ik het. Zijn gezin speelt mee en tegelijk voelt hij dat het einde van een tijdperk dichterbij komt. We denken soms dat spelers eeuwig meegaan, maar ook zij worden ouder.”

“De belangrijkste Rode Duivel van de gouden generatie”

Voor Mirallas bestaat er weinig twijfel over de plaats van Lukaku binnen de gouden generatie. Hij zet de topschutter van de nationale ploeg zelfs boven andere vedetten als Kevin De Bruyne en Eden Hazard.



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“Voor mij is Romelu de belangrijkste Rode Duivel van de gouden generatie. Op statistisch vlak komt niemand in zijn buurt, ook Kevin De Bruyne of Eden Hazard niet. 94 goals, dat is waanzinnig. Ik weet niet wie dat record ooit kan breken. Zeker niemand uit de generatie die eraan komt.”