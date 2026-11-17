Carlo Ancelotti ligt zwaar onder vuur in Brazilië. Niemand minder dan voetballegende Romario heeft de bondscoach openlijk gevraagd om op te stappen. De voormalige topspits herhaalde zijn eis zelfs twee keer in amper één week.

De aanleiding was de verrassende 3-2-nederlaag tegen Japan. Romario haalde op sociale media stevig uit: "Ancelotti, het is genoeg geweest! Pak je koffers en vertrek!"

Romario spaart Italiaanse topcoach niet

De Braziliaan erkent dat Ancelotti bij de grootste trainers uit de voetbalgeschiedenis hoort, maar maakt een duidelijk onderscheid tussen zijn successen bij clubs en zijn werk bij de nationale ploeg. Ook de uitschakeling op het WK 2026 tegen Noorwegen zit hem hoog.

Ancelotti reageerde laconiek op de kritiek. "Romario praat veel. Heel veel. Dat is zijn recht", stelde de Italiaan. Hij benadrukte dat Brazilië nog aan een nieuw project werkt en dat hij vertrouwen heeft in de vooruitgang.

"We vinden wel iemand die het beter doet"

Romario liet zich daardoor niet afremmen en herhaalde zijn oproep om de bondscoach te ontslaan. "Ik spreek mijn mening uit omdat de nationale ploeg belangrijk voor me is. Ik heb jarenlang dit shirt gedragen en mee geholpen om Brazilië wereldwijd respect af te dwingen."



De legende richtte zich zelfs rechtstreeks tot de Braziliaanse voetbalbond. "Ik zeg het nog eens: vertrek! We vinden wel een andere trainer die het beter zal doen dan jij. En ik zeg het recht in je gezicht, ook tegen de voorzitter van de voetbalbond, die je al lang had moeten ontslaan." Brazilië won nadien wel met 7-0 van Singapore, maar de woordenstrijd lijkt daarmee nog niet voorbij.