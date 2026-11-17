De geruchten over een mogelijke transfer van Kevin De Bruyne naar PSV doen de Nederlandse supporters dromen. De Eindhovense club maakt concreet werk van de komst van de Rode Duivel, waardoor fans plots overal aanwijzingen zien. Een Range Rover met de Belgische nummerplaat 'DEBRUYNE' deed de supporters helemaal opveren.

De wagen stond geparkeerd in Oosterwijk, in de buurt van de woning van PSV-directeur Marcel Brands. Het Instagram-account PSV_transfers deelde beelden van de auto en al snel werd gespeculeerd dat De Bruyne zelf mogelijk al in Nederland was aangekomen.

Gepersonaliseerde nummerplaat

Alleen bleek de waarheid een pak minder spectaculair. De eigenaar van de Range Rover is Marc De Bruyne, een Antwerpse havenarbeider die enkele dagen in de regio Eindhoven verbleef. Hij reageerde bij VRT zelf op de commotie: "Het is spijtig genoeg Kevin niet. In België kunnen wij onze nummerplaat personaliseren."

Aan de telefoon doet Marc bij ons met plezier zijn verhaal. "Mijn familie had het bericht doorgestuurd, want zelf ben ik niet zo actief op sociale media. Ik ben dus geen topvoetballer, maar een ploegleider in de haven van Antwerpen", lacht hij. Het is overigens niet de eerste keer dat zijn nummerplaat voor verwarring zorgt.

Havenarbeider op vakantie

"Mijn auto stond eens in Knokke-Heist geparkeerd en toen schreven mensen dat Kevin De Bruyne daar een appartement gekocht had. Op de autostrade rijden mensen mij soms voorbij met hun gsm in de aanslag", vertelt hij. De aandacht is opvallend, maar was nooit de bedoeling.

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"Eigenlijk wou ik eerst 'MARC' kiezen, maar dan moest er een getal achter. Mijn vrouw stelde daarom 'DEBRUYNE' voor", legt hij uit. Zelf is Marc niet eens een fanatieke voetballiefhebber, al juicht hij wel een beetje extra wanneer Kevin scoort voor de Rode Duivels. Voor PSV-fans is de zoektocht naar de echte De Bruyne dus voorlopig nog niet afgelopen.