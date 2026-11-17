Wayne Rooney beleefde bij Manchester United de mooiste jaren uit zijn voetbalcarrière, maar achter de schermen ging de Engelse topspits door een bijzonder moeilijke periode. De voormalige international onthult dat hij op het hoogtepunt van zijn carrière zelfs aan zelfmoord dacht.

In de podcast Life At The Midpoint with Gabby Logan vertelt Rooney openhartig over zijn mentale problemen. "Op een voetbalveld heb ik mij altijd op mijn gemak gevoeld, maar met alles daarnaast had ik het lastig", geeft hij toe.

Zwaar alcoholprobleem

Hoewel hij pas getrouwd was en net vader was geworden, vond Rooney privé geen rust. Hij greep steeds vaker naar de alcohol en kon soms twee dagen aan een stuk drinken. Dat probeerde hij bovendien verborgen te houden voor zijn oudste zoon Kai. "Ik wilde niet dat hij mij zo zou zien."

De situatie werd uiteindelijk bijzonder ernstig. "Je wil gewoon niemand om je heen. Ik wilde niemand zien op straat en wilde niet naar de winkels. Zo belandde ik in een situatie waarin ik over zelfmoord begon na te denken", vertelt de intussen 41-jarige Engelsman.

Rooney zat zelfs op zijn sportief hoogtepunt

Rooney zocht uiteindelijk professionele hulp om te begrijpen wat er met hem gebeurde. Dat hij net op dat moment sportief op zijn hoogtepunt zat, maakte het voor hem extra moeilijk om zijn problemen te erkennen. "Ik had de mooiste periode in mijn leven moeten beleven, maar dat was niet zo. Je wil geen zwakheden tonen en probeert die dus te verbergen."



Ook zijn echtgenote Coleen speelde een belangrijke rol in zijn herstel. Zij bleef hem steunen toen het bijzonder moeilijk ging. "Ze heeft mij enorm geholpen. Als zij was weggegaan, zou het erg zijn geweest. Maar ze bleef aan mijn zijde en hielp mij erdoor."