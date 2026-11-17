Mauricio Pochettino moet bij Manchester United opnieuw beginnen aan de opbouw van een ploeg die al langer met zichzelf worstelt. Daarbij zou hij meteen voor een opvallend probleem kunnen komen te staan: Youri Tielemans. De Argentijnse coach heeft een heel andere voetbalvisie dan de Belgische middenvelder en zou in het verleden zelfs al eens hebben afgezien van zijn komst.

Manchester United haalde Tielemans afgelopen zomer voor ongeveer 35 miljoen pond weg bij Aston Villa. Een transfer die aanvankelijk op veel bijval kon rekenen. De Rode Duivel was er aanvoerder en had in de Premier League al bewezen dat hij op dat niveau zijn stempel kon drukken. Rio Ferdinand noemde de deal zelfs een buitenkansje.

Maar met de komst van Pochettino dreigt de situatie plots te veranderen. De Argentijn staat bekend om zijn intensieve speelstijl, waarin hoge pressing, veel loopwerk en een stevig tempo centraal staan. Hij wil dat zijn middenvelders voortdurend druk zetten en grote afstanden overbruggen.

Een speelstijl die niet vanzelfsprekend bij Tielemans past

Net daar zou het kunnen wringen met Tielemans. De Belg is eerder een spelverdeler die het ritme bepaalt met zijn passing en positionering. Hij beschikt over een uitstekend inzicht en kan met één balbehandeling een aanval versnellen, maar zijn spel draait minder rond voortdurende fysieke intensiteit. Volgens de Britse kranten zou Pochettino bovendien tijdens zijn periode bij Tottenham al niet overtuigd zijn geweest van Tielemans.

Ook de combinatie met Bruno Fernandes is een aandachtspunt. De twee middenvelders kregen de voorbije periode kritiek omdat ze elkaar op het veld niet altijd lijken aan te vullen. Er werd zelfs geopperd dat de mindere prestaties van Fernandes deels te maken hebben met die wisselwerking. Pochettino zal dus moeten uitzoeken hoe hij beide spelers in zijn systeem kan inpassen, als hij op hen wil blijven rekenen.

Een dure puzzel voor de nieuwe coach

Dat maakt de komst van de Argentijn extra interessant. United investeerde afgelopen zomer stevig in het middenveld, maar een trainerswissel kan ervoor zorgen dat die aankopen plots minder goed aansluiten bij de gewenste speelstijl. Pochettino krijgt de opdracht om een ploeg te bouwen met spelers die niet noodzakelijk voor zijn manier van voetballen werden aangetrokken.



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Tielemans hoeft daarom niet meteen als een miskoop te worden beschouwd. Zijn kwaliteiten staan buiten kijf en zijn prijskaartje van ongeveer 35 miljoen pond leek aanvankelijk bijzonder redelijk. Maar de nieuwe trainer zal moeten beslissen of hij de Belg een centrale rol kan geven, dan wel of hij zijn middenveld anders moet organiseren. Wat een slimme transfer leek, kan zo uitmonden in een stevige tactische uitdaging op Old Trafford.