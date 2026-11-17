De situatie rond Cristiano Ronaldo blijft voor beroering zorgen in Portugal. Zijn moeder Dolores Aveiro heeft bijzonder scherp uitgehaald naar de nationale ploeg en de manier waarop haar zoon behandeld werd. Ze was zelfs blij met de zware 1-4-nederlaag tegen Denemarken. Bondscoach Jorge Jesus kreeg de uitspraken vervolgens ook onder ogen en reageerde op zijn eigen manier.

Dolores Aveiro liet maandag tijdens een evenement in het Estádio José Alvalade weinig aan de verbeelding over. Volgens haar is Ronaldo diep ontgoocheld over de manier waarop alles is verlopen. "Hij is verdrietig, omdat ze hem bedrogen hebben. Ik ben zelf ook verdrietig", vertelde ze aan de Portugese media.

De moeder van de voormalige Portugese aanvoerder richtte haar pijlen niet alleen op de voetbalbond, maar ook op de spelersgroep. Volgens haar heeft haar zoon onvoldoende respect gekregen van zijn ploegmaats. "Nee, geen enkele van hen. Dat is wat ik voel. Hij werd niet gerespecteerd, zelfs niet door zijn collega's", klonk het bijzonder scherp.

Dolores Aveiro was zelfs blij met nederlaag van Portugal

Ook de manier waarop Portugal Cristiano Ronaldo eerde, kon haar absoluut niet bekoren. Voor de wedstrijd tegen Denemarken werd in Braga een eerbetoon georganiseerd, maar Dolores vond dat onvoldoende. Haar zoon was immers niet aanwezig. "Een echte hommage moet samen met hem gebeuren, niet zonder hem", stelde ze. Volgens haar zal Sporting hem wel de erkenning geven die hij verdient.

De zware 1-4-nederlaag tegen Denemarken kon op weinig sympathie van Dolores rekenen. Integendeel zelfs. Ze gaf openlijk toe dat ze tevreden was met het resultaat. "Het was verdiend. Ik was blij", verklaarde ze. De Portugese moeder ziet de nederlaag duidelijk als een gevolg van de manier waarop haar zoon behandeld werd.

Jorge Jesus houdt zich op de vlakte

Jorge Jesus kreeg de uitspraken van Dolores Aveiro maandag voorgelegd en reageerde aanvankelijk met een kwinkslag. "Moet ik nu ook nog antwoorden op de moeder van Cristiano Ronaldo?", vroeg de bondscoach zich af. Toch wilde hij de moeder van zijn voormalige sterspeler niet aanvallen. "Het is een dame die ik erg respecteer. Wat moet ik daarop zeggen? Een moeder blijft een moeder. Ik begrijp haar uitspraken."





Ook tegenover SPORT TV bleef Jesus op dezelfde lijn. Hij erkende dat Dolores haar zoon verdedigt, maar benadrukte dat hij daar respect voor heeft. "Een moeder verdedigt haar kinderen tot de dood", stelde hij. Vervolgens had hij nog een opvallend compliment voor haar: "Het is een heel lieve moeder, die veel heeft moeten doorstaan om haar kinderen groot te brengen."