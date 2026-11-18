Amadou Onana werkt nog altijd aan zijn herstel na zijn kruisbandblessure op het WK 2026, maar Aston Villa spreekt zijn vertrouwen in de Rode Duivel uit. De club uit Birmingham heeft het contract van de middenvelder verlengd.

Amadou Onana heeft zijn trainingen bij Aston Villa nog niet hervat. De Rode Duivel liep op het WK 2026 een scheur in de kruisband op en is nog volop aan het revalideren.

De zware knieblessure kwam er op een moment waarop zijn contract bij de Villans stilaan zijn einde naderde. Aston Villa kiest er evenwel voor om de 25-jarige verdedigende middenvelder tijd en vertrouwen te geven om opnieuw zijn beste niveau te halen.

Aston Villa verlengt met geblesseerde Onana

De Premier League-club maakte woensdag via de officiële kanalen bekend dat Onana zijn contract in Birmingham heeft verlengd. Over de looptijd van de nieuwe overeenkomst werd geen informatie vrijgegeven.

Onana verhuisde in 2024 van Everton naar Aston Villa. Volgens de club speelde hij sindsdien een opvallende rol tijdens heel wat van de meest memorabele Europese avonden van de Villans.

Ook tijdens zijn afwezigheid blijft de Belg een gewaardeerde speler binnen de selectie van trainer Unai Emery. Aston Villa noemt hem in de mededeling dan ook "een belangrijk onderdeel van de ploeg van Unai Emery".





Meer zekerheid tijdens revalidatie

De contractverlenging geeft Onana vooral duidelijkheid over zijn toekomst terwijl hij verder werkt aan zijn comeback. Wanneer de middenvelder opnieuw inzetbaar zal zijn, is voorlopig niet bekend.