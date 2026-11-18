De groepsfase van de Nations League heeft de potindeling voor de loting van de kwalificaties voor het EK 2028 bepaald. Als reekshoofd ontloopt België de andere toplanden uit pot 1, zoals Spanje, Frankrijk en Engeland.

Noorwegen verzekerde zich dinsdagavond als laatste van een plaats in de kwartfinales van de Nations League, ten koste van Denemarken. Met de laatste groepswedstrijden zijn ook de deelnemers aan de barrages en de potindeling voor de loting van de EK 2028-kwalificaties bekend.

Voor België lag de situatie al vast. De Rode Duivels zijn reekshoofd en kunnen bij de loting dus niet gekoppeld worden aan de andere landen uit pot 1. Spanje, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Portugal, Italië en Nederland vallen daardoor als mogelijke tegenstanders weg.

Mogelijke lastige tegenstanders uit pot 2

Ook zonder een affiche tegen een Europese grootmacht kan de kwalificatiegroep stevig uitvallen. In pot 2 zitten onder meer Wales, Tsjechië, Oostenrijk en Turkije. Tegen dat laatste land namen de Rode Duivels het onlangs twee keer op in de Nations League, met telkens winst.

Pocognoli en Schotland mogelijke opponent

Pot 3 telt eveneens enkele landen die België liever niet onderschat. Oekraïne, Polen en Roemenië behoren tot de mogelijke tegenstanders, net als Schotland van Sébastien Pocognoli. Een confrontatie met de Belgische coach zou uiteraard een opvallend verhaal opleveren.

In pot 4 staan onder andere Estland, Wit-Rusland en San Marino. Voor San Marino is het de eerste keer dat het land in deze pot terechtkomt.





Groep met vier of vijf landen?

De Rode Duivels komen terecht in een groep met vier of vijf teams. In een groep van vijf wacht ook een tegenstander uit pot 5: Malta, Azerbeidzjan, Litouwen, Andorra, Gibraltar of Liechtenstein. België kent zijn tegenstanders op 6 december. De loting vindt plaats in Belfast, in Noord-Ierland.