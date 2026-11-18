Sporting Charleroi heeft een stevige sanctie gekregen van het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal. De club wordt verantwoordelijk gehouden voor het vuurwerkincident tijdens de wedstrijd tegen RAEC Bergen, waarbij drie kinderen gewond raakten. Charleroi moet één uitwedstrijd zonder supporters afwerken.

Daar blijft het echter niet bij. Ook drie eerder voorwaardelijk opgelegde thuiswedstrijden achter gesloten deuren worden nu effectief gemaakt. De supporters van Charleroi zullen dus voorlopig niet meer welkom zijn in het eigen stadion.

Vuurwerk belandt in supportersvak

De feiten vonden plaats aan het begin van de tweede helft van de wedstrijd tegen Bergen. Supporters van Charleroi staken op een afgesproken moment een twintigtal vuurwerkstukken af. Minstens vijf daarvan werden richting een nabijgelegen supportersvak gegooid.

De gevolgen waren bijzonder ernstig. Drie kinderen liepen verwondingen op, waaronder twee met lichte brandwonden. Een derde slachtoffer liep een snijwonde in het gezicht, vlak bij het oog, en een brandwonde aan de kuit op.

Straf valt uiteindelijk lager uit dan geëist

Het bondsparket had aanvankelijk vijf uitwedstrijden zonder supporters geëist. Het Disciplinair Comité ging daar niet volledig in mee en legde drie wedstrijden op, waarvan slechts één effectief. Daarbij speelde onder meer mee dat de wedstrijd niet stilgelegd moest worden.



Charleroi kon ook aantonen dat het na de feiten 62 geïdentificeerde supporters had aangepakt. Hun ticketaccounts werden geblokkeerd en ze mogen gedurende twee jaar het stadion niet betreden. Toch worden ook de drie eerder voorwaardelijke thuiswedstrijden nu effectief. Charleroi en het bondsparket kunnen binnen twee weken beroep aantekenen. Zonder beroep gaat de sanctie in vanaf de bekerwedstrijd tegen STVV.