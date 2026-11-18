Club Brugge kan na de interlandbreak opnieuw rekenen op Mamadou Diakhon. De winger is weer beschikbaar voor de wedstrijd tegen KV Mechelen, nadat hij daags voor Anderlecht uit de selectie werd gezet wegens een incident op training. Daarmee lijkt de rust voorlopig teruggekeerd.

De Franse Senegalees was boos omdat hij niet mocht starten tegen Anderlecht en verliet daarop de training. Club Brugge greep in met een disciplinaire straf, een geldboete, maar benadrukte dat zijn sportieve toekomst niet in gevaar is. Nu kan hij opnieuw aansluiten bij de groep.

Zand erover bij Club Brugge?

Club Brugge lijkt het incident achter zich te willen laten en communiceert verder niet over de kwestie. Diakhon krijgt dus opnieuw de kans om zich sportief te bewijzen. Of Ivan Leko hem meteen opnieuw in de wedstrijdselectie opneemt tegen KV Mechelen, valt nog af te wachten.

De winger kan in principe opnieuw een optie zijn om de aanval te versterken. Na zijn disciplinaire sanctie zal vooral blijken hoe de situatie intern verder wordt afgehandeld en of Diakhon opnieuw zijn plaats in de Brugse plannen kan veroveren.

Bijna volledige kern voor Leko

Club Brugge kan na de interlandbreak ook op heel wat andere spelers opnieuw rekenen. Topschutter Nicolò Tresoldi is hersteld van een lichte hersenschudding die hij opliep bij de Duitse beloften. Ook Jorne Spileers, die licht geblesseerd terugkeerde bij de Jonge Duivels, is normaal gezien klaar voor zaterdag.



Freddie Potts is verlost van zijn hoofdwonde en zijn schorsing, terwijl Jan Virgili nog twijfelachtig is na een liesblessure tegen PSV. Enkel Joel Ordóñez is sowieso niet beschikbaar door zijn langdurige blessure.