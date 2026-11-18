Club Brugge hervat dit weekend de competitie met een verplaatsing naar KV Mechelen. Na de interlandbreak wil de ploeg van Ivan Leko opnieuw aanknopen met een overwinning. De Brugse trainer krijgt alvast goed nieuws uit de ziekenboeg, want verschillende spelers zijn opnieuw beschikbaar. Toch blijft er nog onzekerheid over één aanvaller.

Volgens Het Nieuwsblad kan Club Brugge opnieuw rekenen op Nicolo Tresoldi. De spits liep eerder een hersenschudding op, maar is daar voldoende van hersteld om opnieuw in aanmerking te komen voor de wedstrijdselectie. Voor Leko betekent dat een extra aanvallende optie.

Ook goed nieuws over Spileers en Potts

Daarnaast lijkt Jorne Spileers gewoon inzetbaar. De verdediger liep tijdens zijn verblijf bij de Jonge Duivels een lichte blessure op, maar die zou geen problemen mogen opleveren voor de wedstrijd tegen KV Mechelen.

Ook over Freddie Potts hoeft Leko zich voorlopig geen zorgen te maken. De middenvelder liep tegen PSV een hoofdwonde op, maar ondervindt daar ondertussen geen hinder meer van. Potts ontbrak tegen Anderlecht door een schorsing en kan nu opnieuw aansluiten.

Virgili blijft onzeker

Er is wel nog onduidelijkheid over Jan Virgili. De jonge Spanjaard liep tijdens de wedstrijd tegen PSV een liesblessure op en het is voorlopig niet zeker of hij tijdig hersteld raakt voor de verplaatsing naar Mechelen.

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Leko zal de komende dagen dus vooral de situatie van Virgili moeten opvolgen. Met de terugkeer van Tresoldi en de positieve berichten over Spileers en Potts krijgt de Brugse trainer in ieder geval meer mogelijkheden om zijn elftal samen te stellen. Of Virgili daar ook bij zal zijn, moet nog blijken.