Bij KRC Genk is het tijdperk van Timmy Simons officieel begonnen. De nieuwe trainer leidde dinsdag zijn eerste training, op dezelfde dag dat het gloednieuwe H. Essers Training Center werd geopend. Daan Heymans maakte meteen kennis met de aanpak van zijn nieuwe coach en vertelde achteraf welke boodschap Simons aan de spelersgroep meegaf.

Voor Heymans is Simons geen onbekende. "Ik heb Timmy Simons ook als speler gekend, je weet wel waarvoor hij staat", vertelt de middenvelder bij Het Belang van Limburg. De voormalige Rode Duivel staat bekend om zijn discipline en winnaarsmentaliteit, eigenschappen die hij nu ook bij Genk wil overbrengen.

Simons maakt zijn bedoelingen duidelijk

Tijdens zijn eerste toespraak aan de spelersgroep liet Simons er geen twijfel over bestaan welke richting hij met Genk uit wil. "Je voelde in zijn speech ook meteen dat alles rond winnen zal draaien. Met een hoge press en ook verzorgd voetbal van achteruit", aldus Heymans.

De nieuwe trainer wil dus niet alleen resultaten boeken, maar ook een herkenbare speelstijl neerzetten. Met hoge druk en verzorgd voetbal moet Genk opnieuw stappen vooruitzetten. De eerste training in het nieuwe oefencomplex betekende meteen het begin van die nieuwe aanpak.

Niet iedereen reageert hetzelfde

Een trainerswissel brengt uiteraard ook verschillende gevoelens met zich mee binnen een kleedkamer. Dat beseft Heymans maar al te goed. "Elke speler reageert natuurlijk anders op een trainerswissel. Sommigen vinden het jammer, anderen zien opportuniteiten."



Toch wil Heymans niet te lang stilstaan bij de veranderingen. Voor hem telt vooral wat er zaterdag op het veld gebeurt. "Het is nu gewoon belangrijk om zaterdag meteen die drie punten te pakken tegen La Louvière." Simons krijgt zo meteen de kans om zijn periode bij Genk met een overwinning te beginnen.