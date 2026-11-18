Club Brugge speelde vlak voor de interlandbreak met 1-1 gelijk tegen Anderlecht, maar één speler maakte bijzonder veel indruk. Cheveyo Tsawa kreeg door de schorsing van Potts zijn kans in de basis en greep die met beide handen. De jonge middenvelder liet zien dat Ivan Leko er een extra optie bij heeft. Dat zorgt mogelijk voor de nodige keuzestress bij de Brugse trainer.

Ook Franky Van der Elst was bijzonder enthousiast over de prestatie van Tsawa. "Hij kan het gewoon ook allemaal. Hij was goed in de opbouw, zuiver aan de bal, verlegde het spel", vertelt hij bij Het Nieuwsblad. Vooral zijn inzicht viel op. "Anderlecht kroop in z'n eigen zestien en toch zag Tsawa tussen al dat volk oplossingen. Die ballen naar Vanaken en Forbs: veelbelovend hoe hij dat opmerkte én uitvoerde."

Van der Elst ziet opvallende maturiteit

Dat Tsawa voor de eerste keer in de basis stond bij Club, maakte zijn prestatie volgens Van der Elst nog indrukwekkender. "Zo'n kerel heeft geen plankenkoorts, hè. Hij wordt volgende maand twintig, maar het was alsof Vanaken en hij al jaren naast elkaar spelen."

Toch wil de voormalige Rode Duivel niet te snel conclusies trekken. Volgens hem is het nog te vroeg om Tsawa als een vaste basisspeler te beschouwen. Bovendien vindt Van der Elst dat de middenvelder tegen Anderlecht niet op alle vlakken op de proef werd gesteld.

Leko krijgt er een optie bij

"Zwitserland is als land en competitie niet achterlijk, maar wel zwakker dan de onze. Plus, zonder iets af te doen aan zijn prestatie, tegen Anderlecht is Tsawa niet echt getest", nuanceert Van der Elst. De concurrentie op het Brugse middenveld blijft bovendien groot.



"Potts is sterk bezig, die zet hij niet zomaar uit de ploeg. Vanaken al helemaal niet, en ook Vetlesen is in vorm", vervolgt hij. Toch is de prestatie van Tsawa bijzonder waardevol voor Leko. "Maar Leko weet nu dat hij Tsawa kan inzetten, gelijk waar en wanneer. Dat vertrouwen van de coach is het voornaamste." Een vaste basisplaats is dus nog niet vanzelfsprekend, maar Tsawa heeft zijn visitekaartje alvast afgegeven.