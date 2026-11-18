Rik De Mil heeft bij het RTBF-programma Sur le Grill zijn glazen bol bovengehaald. De trainer van KAA Gent kreeg een reeks vragen over de afloop van de Belgische competitie en had opvallende voorspellingen. "Club Brugge", antwoordde hij resoluut op de vraag wie de titel pakt.

Ook over de volledige top vijf had De Mil zijn mening klaar. Hij verwacht dat Club Brugge, Union, Charleroi, Gent en Anderlecht uiteindelijk de beste vijf ploegen zullen zijn. Daarmee rekent hij zijn eigen ploeg dus bij de top vijf, maar ziet hij Charleroi verrassend boven Gent en Anderlecht eindigen.

De Mil schuift Tresoldi naar voren voor Gouden Schoen

Zijn meest opvallende individuele voorspelling kwam er bij de vraag naar de winnaar van de Gouden Schoen. Daar hoefde De Mil niet lang over na te denken. "Nicolò Tresoldi", klonk het. De jonge Duitse spits van Club Brugge krijgt daarmee een bijzonder compliment van een trainer die de Belgische competitie goed kent.

Over de degradatiestrijd was De Mil minder zeker. "Oef, dat is echt heel moeilijk", reageerde hij, waarna hij toch twee namen naar voren schoof. "Ik ga voor de huidige laatste, Kortrijk, ook al zijn ze in volle ontwikkeling. En La Louvière." Volgens de Gent-coach zouden die twee ploegen dus uiteindelijk het slachtoffer worden.

Ook voorspellingen over Champions League en Rode Duivels

Op internationaal niveau verwacht De Mil dat Paris Saint-Germain de Champions League zal winnen. Ook over de kansen van de Rode Duivels op het EK 2028 werd hij bevraagd. Na lang nadenken kwam er uiteindelijk een positief antwoord: "Ja."

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Tot slot kreeg De Mil enkele persoonlijke vragen voorgeschoteld. De beste speler die hij ooit onder zijn hoede had, was volgens hem zonder aarzelen Hans Vanaken. "Hans Vanaken!", antwoordde hij meteen. Ook de mogelijke keuze van Kevin De Bruyne voor PSV kan op zijn goedkeuring rekenen. Op de vraag of dat een goede beslissing zou zijn, antwoordde de Gent-coach kort maar krachtig: "Ja."