Vincent Kompany staat op het punt zijn comeback te maken bij Bayern München. De Belgische trainer moest de voorbije weken noodgedwongen aan de kant blijven na gezondheidsproblemen, maar zijn terugkeer komt nu heel dichtbij. Donderdag verschijnt hij opnieuw voor de pers en vrijdag wordt hij weer op de trainersbank verwacht.

Volgens het Duitse BILD werkte Kompany de afgelopen dagen aan zijn terugkeer. De 40-jarige trainer leidde maandag voor het eerst sinds zijn afwezigheid opnieuw een training bij Bayern. Het was een belangrijke stap na een bijzonder moeilijke periode, waarin zijn assistent Aaron Danks de sportieve verantwoordelijkheid moest overnemen.

Bayern bevestigt terugkeer op persconferentie

Op donderdag 19 november zal Kompany opnieuw zelf de pers te woord staan. Bayern München heeft officieel aangekondigd dat de Belg om 10 uur aanwezig zal zijn op de persconferentie voor de competitiewedstrijd tegen FC Köln. Het wordt zijn eerste publieke optreden in die rol sinds zijn gezondheidsproblemen.

Kompany zakte op 23 oktober in elkaar op het trainingscomplex van Bayern, toen hij een training van de beloften bijwoonde. In het ziekenhuis werd een irritatie van de hersenvliezen vastgesteld. Na zes dagen mocht hij het ziekenhuis verlaten, waarna artsen hem absolute rust voorschreven. Inmiddels is de voormalige Rode Duivel dus voldoende hersteld om zijn werkzaamheden geleidelijk te hervatten.

Vrijdag opnieuw op de trainersbank

Vrijdag 20 november moet zijn terugkeer helemaal compleet zijn. Bayern ontvangt dan FC Köln om 20.30 uur in de Allianz Arena. Volgens BILD gaat de Duitse recordkampioen ervan uit dat Kompany opnieuw aan de zijlijn zal staan. Eerder had Uli Hoeneß al voorspeld dat de Belg na de interlandbreak zijn plaats op de bank zou innemen.

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De comeback komt op een belangrijk moment. Bayern moet tegen Köln nog altijd verschillende geblesseerde spelers missen, onder wie Manuel Neuer, Serge Gnabry en Luis Díaz. Kompany krijgt dus meteen enkele sportieve uitdagingen voorgeschoteld. Zijn terugkeer betekent hoe dan ook goed nieuws voor Bayern, dat zijn hoofdtrainer na enkele weken afwezigheid opnieuw kan verwelkomen.