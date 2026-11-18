Brian Riemer heeft bijzonder scherp gereageerd op de pijnlijke nederlaag van Denemarken tegen Noorwegen. De voormalige trainer van Anderlecht zag zijn ploeg een voorsprong van 2-0 helemaal uit handen geven en uiteindelijk met 2-3 verliezen. Daardoor verdween ook het ticket voor de kwartfinales van de Nations League. Na afloop sprak de bondscoach van een enorme dreun, maar hij schoof de verantwoordelijkheid niet af op de late strafschop.

Denemarken kende nochtans een geweldige start en leek de wedstrijd al vroeg onder controle te hebben. Net daarin schuilde volgens Riemer het probleem. "We kenden een droomstart en stonden na een kwartier al met 2-0 voor. Dat gaf ons een fantastisch gevoel."

"Maar de wedstrijd was nog lang niet in een definitieve plooi gevallen. Daardoor kregen we een vals gevoel dat we de bovenhand hadden", vertelde hij volgens het Deense persagentschap Ritzau. De aansluitingstreffer van Noorwegen kort voor de rust bracht de onzekerheid terug.

Riemer hekelt mislukte aanpak

Het was volgens Riemer niet zozeer een kwestie van pech, maar van een wedstrijdplan dat niet werd uitgevoerd. Bij TV 2 ging hij daar uitgebreid op in. "Het wedstrijdplan waarmee we vandaag wilden winnen, hebben we niet kunnen uitvoeren. We moesten hen voetballend uitspelen. Zij kwamen met fysiek spel en kracht, wij moesten ons voetbal daartegenover zetten. Vooral na de 2-0 begon het al mis te lopen. We verloren de controle en vervolgens viel de 2-1, waardoor de wedstrijd helemaal openbrak."

De bondscoach was vooral teleurgesteld over wat zijn ploeg na de pauze liet zien. "We haalden ons niveau niet in de tweede helft. We speelden zonder moed. We speelden te weinig vooruit en trapten te vaak lange ballen, precies wat Noorwegen wilde. De moed die we tijdens de overwinning in Braga toonden, hebben we hier niet gezien", erkende Riemer. Daarmee verwees hij naar de eerdere 4-1-overwinning van Denemarken op Portugal, toen zijn spelers wél hun eigen voetbal konden brengen.

Harde boodschap in de kleedkamer

Na de late winnende treffer van Erling Haaland overheerste de ontgoocheling in de kleedkamer. "Het was stil. Er heerste teleurstelling. Ik heb tegen de spelers hetzelfde gezegd als tegen jullie: dit hebben we aan onszelf te danken. We hebben niet de prestatie geleverd die nodig was om Noorwegen te verslaan. Zij slaagden wel in hun wedstrijdplan, dat gebaseerd was op fysiek spel en kracht. Dat hebben ze volledig uitgevoerd."





Vooral de manier waarop de kwalificatie verloren ging, kwam hard aan. "We verloren onze plaats in de kwartfinales in de 93e minuut, na een handsbal en een VAR-controle", verzuchtte Riemer.

Toch wilde hij de nederlaag ook in een ruimer perspectief plaatsen. "Het is een enorme dreun en die moeten we laten bezinken. Maar dit team zal onderweg nog meer tegenslagen kennen. Ik weet dat niemand dat wil horen. Deze ploeg heeft tijd nodig en de spelers moeten meer ervaring opdoen." Denemarken moet nu barrages spelen om in League A te blijven.