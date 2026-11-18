Michael Olise is intussen uitgegroeid tot een van de absolute smaakmakers van het Europese voetbal. Bij Bayern München zijn ze dan ook bijzonder tevreden met hun Franse goudhaantje. Toch blijft zijn naam circuleren bij Real Madrid. Bayern-president Herbert Hainer maakt zich naar eigen zeggen weinig zorgen, maar is het niet wat naïef om ervan uit te gaan dat De Koninklijke niet zal doorduwen?

Afgelopen zomer werd Olise nadrukkelijk aan Real Madrid gelinkt. De geruchten werden zelfs zo hardnekkig dat de Spaanse topclub zich genoodzaakt voelde om een statement uit te sturen waarin het vermeende contact werd ontkend. Inmiddels zijn we enkele maanden verder en speelt de Fransman nog altijd in München.

Bayern vertrouwt op goede relatie met Pérez

Hainer heeft alvast vertrouwen in een goede afloop. Hij kent Real-voorzitter Florentino Pérez al meer dan 25 jaar vanuit zijn periode als bestuursvoorzitter bij Adidas. "We onderhouden een vriendschappelijke relatie. Hij heeft me verzekerd dat Real nooit met Olise of zijn zaakwaarnemer heeft gesproken", vertelde hij aan Kicker.

Bovendien ligt Olise nog tot medio 2029 onder contract bij Bayern. Hainer wil hem dan ook absoluut niet laten vertrekken. "Ons doel is dat hij nog heel lang bij Bayern blijft en dat de vraag naar Real überhaupt niet aan de orde komt."

De voorzitter benadrukt dat zijn club geen verkopende ploeg is. Zelfs een bod van meer dan 200 miljoen euro lijkt hem niet meteen van gedachten te doen veranderen.

Real Madrid laat zich niet zomaar afschrikken



Toch is het misschien wat vroeg om de belangstelling vanuit Madrid volledig af te schrijven. Real heeft de financiële slagkracht om bijzonder ver te gaan wanneer het een speler echt wil aantrekken. Bovendien kan de situatie veranderen wanneer Olise zich de komende seizoenen blijft ontwikkelen tot een van de absolute wereldsterren.