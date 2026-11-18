Carlos Forbs heeft zich de afgelopen maanden ontpopt tot een van de smaakmakers bij Club Brugge. Zijn sterke prestaties blijven ook in het buitenland niet onopgemerkt. Verschillende clubs uit de Premier League zouden de Portugese flankaanvaller nauwlettend volgen en mogelijk al tijdens de wintermercato willen toeslaan.

De 22-jarige Forbs maakte dinsdagavond opnieuw indruk bij Portugal. Tegen Wales scoorde hij het beslissende doelpunt in de 2-3-overwinning. Het was zijn eerste treffer voor de nationale ploeg, uitgerekend tijdens een wedstrijd waarin hij het iconische rugnummer 7 van Cristiano Ronaldo droeg.

Vijf Engelse clubs tonen belangstelling

Volgens TEAMtalk is vooral Aston Villa bijzonder gecharmeerd van Forbs. Maar de concurrentie is groot. Ook Newcastle United, Brighton, Everton en Brentford worden genoemd als geïnteresseerde clubs. Vertegenwoordigers van verschillende Premier League-clubs zouden dinsdag aanwezig zijn geweest bij de interland tegen Wales.

De Engelse belangstelling komt niet uit de lucht vallen. Forbs was tijdens zijn eerste tien competitiewedstrijden voor Club Brugge al goed voor drie doelpunten en vijf assists. Vooral zijn snelheid, dribbelvaardigheid en vermogen om kansen te creëren maken indruk. De Portugees heeft bovendien al ervaring in Engeland, waar hij eerder voor Wolverhampton speelde.

Wintertransfer niet uitgesloten

Volgens TEAMtalk onderzoeken de geïnteresseerde clubs momenteel of een overstap in januari mogelijk is. Dat zou Club Brugge voor een moeilijke beslissing kunnen plaatsen. Blauw-Zwart wil dit seizoen immers opnieuw meestrijden om de landstitel en heeft ook op Europees vlak nog ambities.

Lees ook... Na zijn heldenrol bij Portugal: Carlos Forbs spreekt grote ambitie uit›

Voorlopig is er geen sprake van een officieel bod of concrete onderhandelingen. Toch dreigt Forbs een van de opvallende namen van de komende wintermercato te worden. De Portugese international maakte in de zomer van 2025 de overstap naar Club Brugge, maar zou anderhalf jaar later alweer kunnen terugkeren naar de Premier League.