Sevilla FC kampt met aanvallende problemen en dat zorgt voor frustratie in Spanje. Volgens Estadio Deportivo had de club afgelopen zomer nochtans een opvallende versterking zo goed als beet. George Ilenikhena, de voormalige spits van Antwerp, stond dicht bij een overstap, maar een onverwacht probleem gooide roet in het eten.

Sportief directeur José Ignacio Navarro had volgens het Spaanse medium een akkoord bereikt met alle betrokken partijen over een uitleenbeurt van Ilenikhena. De jonge aanvaller speelde bij Al-Ittihad en wilde opnieuw meer aan voetballen toekomen. Sevilla leek de ideale bestemming.

Financiële problemen gooien roet in het eten

De transfer sprong uiteindelijk af door financiële problemen bij Al-Ittihad. De Saoedische club wilde plots geen uitleenbeurt meer toestaan en eiste een definitieve transfer. Het gevraagde bedrag was voor Sevilla onhaalbaar, waardoor de Spaanse club uiteindelijk afhaakte.

Dat blijkt achteraf bijzonder zuur. Ilenikhena bleef bij Al-Ittihad en vond er zijn scorend vermogen terug. De voormalige Antwerp-spits maakte dit seizoen al acht doelpunten in vijftien wedstrijden en groeide uit tot een vaste waarde.

Lucas Stassin krijgt kritiek

Bij Sevilla verloopt het aanvallend een stuk moeizamer. Robbie Ure en Lucas Stassin, die afgelopen zomer werden aangetrokken, kwamen samen nog maar drie keer tot scoren. De Belgische aanvaller maakte zijn enige doelpunt bij zijn debuut en kon sindsdien niet meer overtuigen.



Trainer Luis García Plaza heeft volgens Estadio Deportivo inmiddels om een nieuwe spits gevraagd. Sevilla beschikt echter over weinig financiële middelen en kan pas de transfermarkt op als er eerst spelers verkocht worden. Stassin zal zijn cijfers snel moeten opkrikken.