Carlos Forbs heeft dinsdagavond een onvergetelijke avond beleefd bij Portugal. De aanvaller van Club Brugge kroonde zich tot matchwinnaar tegen Wales en bezorgde zijn land met een knap doelpunt de 2-3-overwinning. Het was meteen zijn eerste treffer voor de Portugese nationale ploeg. Na afloop kon de 22-jarige flankaanvaller zijn geluk nauwelijks op.

"Het is een bijzonder gevoel. Ik zal deze dag nooit vergeten", vertelde Forbs na de wedstrijd aan de Portugese media. "We hadden dat doelpunt nodig om de wedstrijd wat rustiger te maken. Ik maakte de derde goal en ben daar ontzettend blij mee." Forbs mocht na 59 minuten invallen en had amper elf minuten nodig om het verschil te maken.

Bijzonder rugnummer van Ronaldo

Opvallend genoeg speelde Forbs met het iconische rugnummer 7, dat jarenlang toebehoorde aan Cristiano Ronaldo. De voormalige Portugese superster nam onlangs afscheid als international. Forbs kreeg na zijn beslissende doelpunt dan ook vragen over de verantwoordelijkheid die bij dat nummer komt kijken.

"Ik zou het geen druk noemen, maar het is natuurlijk een bijzonder nummer", reageerde Forbs. "Ik ben heel trots dat ik dat nummer mag dragen. Ik probeer gewoon mijn best te doen." De Bruggeling lijkt zich dus niet te laten afleiden door de indrukwekkende erfenis van Ronaldo.

Forbs droomt van meer bij Portugal

Portugal moest tegen Wales diep gaan om de overwinning over de streep te trekken. Na een rode kaart voor Pedro Neto eindigden de Portugezen met tien spelers. "We hebben op het einde moeten afzien, maar we hebben het gered. We hebben een heel sterke mentaliteit getoond", aldus Forbs.

De aanvaller hoopt dat zijn eerste interlanddoelpunt hem helpt om een vaste plaats in de selectie te veroveren. "Ik moet hard blijven werken, zowel hier als bij mijn club. Daarna beslist de bondscoach."





Forbs kijkt bovendien ambitieus vooruit naar de kwartfinales van de Nations League. "We gaan alles geven om deze competitie te winnen." Portugal verzekerde zich dankzij de overwinning van de groepswinst en mag dus verder dromen van een nieuwe trofee.