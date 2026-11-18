Dat Nicolò Tresoldi na dit seizoen Club Brugge verlaat, lijkt zo goed als vast te staan. Verschillende Europese topclubs volgen de spits op de voet, met zijn droomclub AC Milan nadrukkelijk in beeld. Blauw-zwart zou echter alleen willen meewerken bij een monsterbod.

Nicolò Tresoldi stond afgelopen zomer al op de radar van heel wat clubs, maar heeft zijn status dit seizoen nog verder opgekrikt. De spits van Club Brugge zit aan 14 doelpunten in 17 wedstrijden over alle competities heen. Vooral zijn hattrick op het veld van Internazionale in San Siro zette hem nadrukkelijk in de Europese etalage.

Die prestatie kreeg extra weerklank omdat Tresoldi zelf een uitgesproken fan is van AC Milan. De Rossoneri probeerden hem eerder al binnen te halen toen hij nog voor Hannover speelde. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de Milanezen opnieuw worden genoemd als een ernstige kandidaat voor de Brugse goalgetter.

AC Milan maakt van Tresoldi prioriteit

De interesse zou ook van twee kanten komen. Volgens La Gazzetta dello Sport is Tresoldi het absolute transferdoelwit van AC Milan. Zowel de aanvaller als zijn entourage zouden een overstap naar San Siro volledig zien zitten.

De moeilijkste onderhandelingspartner wordt Club Brugge. Blauw-Zwart heeft komende zomer een sterke positie en wil zijn goudhaantje niet zomaar laten vertrekken.

Bedrag boven het record van Tzolis?

Club Brugge en AC Milan deden de voorbije jaren al vaker zaken. Twee van de drie duurste uitgaande transfers in de clubgeschiedenis trokken naar San Siro: Ardon Jashari voor 35,7 miljoen euro en Charles De Ketelaere voor 37,5 miljoen euro.



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Hoewel de gesprekken rond Jashari destijds niet zonder spanning verliepen en de speler zelf zijn transfer probeerde te forceren, lijken de contacten tussen beide clubs goed. Milan zou daarom bereid zijn om opnieuw rond de tafel te gaan zitten, al dreigt de vraagprijs alle bestaande records te doorbreken.

Volgens de Italiaanse sportkrant heeft Club Brugge de prijs voor Nicolò Tresoldi immers op 60 miljoen euro gezet. Dat is bijna dubbel zoveel als zijn geschatte marktwaarde volgens Transfermarkt en twintig miljoen euro meer dan Arsenal betaalde voor Christos Tzolis, tot dusver de duurste uitgaande transfer van zowel Club Brugge als de Jupiler Pro League.

Een som van 60 miljoen euro oogt bijzonder fors, maar La Gazzetta stelt dat Milan bereid zou kunnen zijn zo ver te gaan. De club gelooft in het potentieel van Tresoldi en in de sportieve opbrengst die zijn doelpunten kunnen opleveren. Komt er effectief een akkoord voor dat bedrag, dan vergroot Club Brugge zijn voorsprong op de Belgische concurrentie nog verder.