Nicolò Tresoldi blijft indruk maken bij Club Brugge en dat is ook te zien aan zijn marktwaarde. De Duitse spits krijgt ook buiten België steeds meer erkenning en volgens de nieuwste cijfers van CIES Football Observatory is hij momenteel de meest waardevolle centrumspits die actief is buiten de vijf grootste Europese competities.

De 22-jarige aanvaller krijgt een geschatte marktwaarde van maar liefst 67,8 miljoen euro. Daarmee laat hij een indrukwekkend rijtje internationale namen achter zich. Het gaat wel om een statistische schatting van CIES, niet om een bedrag dat Club Brugge daadwerkelijk voor hem zou kunnen ontvangen.

Tresoldi boven grote internationale namen

Op de ranking staat Tresoldi boven Vangelis Pavlidis, die bij Benfica een geschatte waarde van 61,2 miljoen euro heeft. Luis Javier Suárez van Sporting CP volgt met 57,6 miljoen euro, terwijl José Manuel López van Palmeiras op 54,8 miljoen euro wordt geschat. Ook Victor Osimhen, met een marktwaarde van 53,7 miljoen euro, moet de Brugse spits laten voorgaan.

© CIES

De top tien bestaat verder uit Ollie Watkins (50 miljoen euro), Kaio Jorge (45,9 miljoen), Vitor Roque (44,7 miljoen), Will Lankshear (43,7 miljoen) en Julián Quiñones (41 miljoen euro). Tresoldi staat dus niet zomaar bovenaan, maar doet dat met een stevige voorsprong op zijn concurrenten.

Ook op basis van impact staat hij bovenaan

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De marktwaarderanking is niet het enige lijstje waarin Tresoldi uitblinkt. CIES Football Observatory plaatst hem ook helemaal bovenaan bij de U23-centre-forwards uit niet-top vijfcompetities op basis van impact. Daar haalt de Club Brugge-spits een score van 81,3, waarmee hij Piet Scobel (77,7) en Iustin Doicaru (76,4) achter zich laat.

De lijst bevat verder onder meer Marcus Reed, Elias Hansborg-Sörensen, Kristian Lonebu en Tom Lonergan. Voor Club Brugge is dat opnieuw een bevestiging dat het met Tresoldi een bijzonder waardevolle speler in huis heeft.