Kan Lionel Messi na zijn spelersloopbaan opnieuw aansluiten bij de Argentijnse nationale ploeg? Bondscoach Lionel Scaloni sluit een rol in zijn staf richting het WK van 2030 niet uit, al verwacht hij dat zijn voormalige aanvoerder nog een tijd actief blijft bij Inter Miami.

Cristiano Ronaldo nam in november afscheid van het internationale voetbal, enkele weken na Lionel Messi. Daarmee kwam er een einde aan een periode van ruim vijftien jaar waarin beide wereldsterren hun land naar grote successen leidden.

Voor Messi hoeft zijn band met Argentinië evenwel niet definitief voorbij te zijn. De 38-jarige vedette zou na zijn actieve carrière in een andere functie kunnen terugkeren bij de Albiceleste.

Scaloni ziet Messi nog spelen in 2030

Op een persconferentie kreeg bondscoach Lionel Scaloni de vraag of hij Messi tegen het WK 2030 in zijn technische staf zou willen opnemen. Zijn antwoord liet weinig twijfel bestaan over de waardering voor zijn ex-kapitein, maar Scaloni denkt eerst nog aan een verlengd spelersavontuur.

"Eerlijk gezegd denk ik dat Leo in 2030 nog altijd zal voetballen. Maar zodra hij zijn carrière beëindigt, is hij uiteraard welkom", reageerde Scaloni met een glimlach.

Inter Miami blijft voorlopig de prioriteit

Messi speelt momenteel nog voor Inter Miami in de MLS. Een eventuele rol bij de Argentijnse selectie hangt dus samen met het moment waarop hij afscheid neemt van het clubvoetbal. De voormalige ster van FC Barcelona en Paris Saint-Germain viert in juni zijn veertigste verjaardag.



