Loïs Openda dreigt opnieuw in een bijzonder lastige situatie terecht te komen. De Rode Duivel trok afgelopen zomer naar Olympique Lyon om zijn carrière nieuw leven in te blazen, maar zijn Franse avontuur zou alweer vroegtijdig kunnen eindigen. Volgens Italiaanse media wordt er achter de schermen nagedacht over een opvallende ingreep.

Volgens La Gazzetta dello Sport overweegt Lyon om de uitleenbeurt van Openda al in januari stop te zetten. De 26-jarige aanvaller werd afgelopen zomer voor 3,5 miljoen euro gehuurd van Juventus, maar slaagde er voorlopig niet in om zich definitief door te zetten. In tien officiële wedstrijden maakte hij twee doelpunten en gaf hij één assist.

Nieuwe trainer zorgt voor onzekerheid

De blessure van Openda maakt zijn situatie nog ingewikkelder. De Rode Duivel liep begin oktober een breukje in zijn kuitbeen op en moest onder het mes. Sindsdien kwam hij niet meer in actie. Zijn terugkeer op het veld wordt pas in december verwacht.

Ondertussen kreeg Lyon met Carlos Vicens een nieuwe trainer. De Spanjaard zou volgens de Italiaanse berichtgeving een ander type aanvaller verkiezen, waardoor Openda mogelijk niet langer in de plannen past. Een vervroegd vertrek tijdens de wintermercato wordt daardoor een reële piste.

Ook Juventus zit met een dilemma

Een terugkeer naar Juventus lijkt echter evenmin vanzelfsprekend. De Italiaanse topclub betaalde vorig jaar ongeveer 46 miljoen euro voor Openda, maar zag hem in 34 wedstrijden slechts twee keer scoren. Juventus kan hem dan in januari opnieuw opnemen in de selectie of op zoek gaan naar een andere club om de Rode Duivel aan te verhuren.



Voor Openda dreigt zo opnieuw een bijzonder onzekere winter. De aanvaller hoopte bij Lyon zijn oude niveau terug te vinden, maar zou na amper een half seizoen alweer moeten vertrekken. Een definitieve beslissing is nog niet genomen.