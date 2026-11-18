Sinds zijn vertrek bij Manchester City zit Pep Guardiola zonder club, maar belangstelling is er volop. De Saoedische voetbalbond legde de voorbije dagen meerdere voorstellen neer om hem bondscoach te maken. De voormalige trainer van Barcelona en Bayern München bedankte telkens.

Waar en wanneer Pep Guardiola opnieuw aan de slag gaat, blijft voorlopig een open vraag. Sinds zijn afscheid bij Manchester City, waar hij tien jaar lang prijzen stapelde, heeft de Spanjaard nog geen nieuwe uitdaging gekozen. De 114 aanklachten die boven de club hangen, werpen intussen ook een schaduw over die succesvolle periode.

Guardiola lijkt zelf nog geen beslissing te hebben genomen over zijn volgende stap. Aan aanbiedingen ontbreekt het hem alvast niet. Eén concrete piste haalde de voorbije dagen nadrukkelijk de actualiteit.

Saoedische voetbalbond vangt bot

De Saoedische voetbalbond wilde Guardiola strikken als nieuwe bondscoach. Volgens de berichtgeving kreeg de ex-trainer van FC Barcelona, Bayern München en Manchester City meerdere voorstellen om de nationale ploeg van het land te leiden.

Zijn antwoord was duidelijk. "De voorbije dagen hebben we via tussenpersonen aanbiedingen uit Saoedi-Arabië ontvangen. Guardiola weigert categoriek om ook maar één daarvan te bekijken", vertelde zijn makelaar Josep Maria Orobitg aan het Saoedische medium Al-Riyadiya.

Welke uitdaging kan Guardiola wel verleiden?



Een job bij de Spaanse nationale ploeg of een nieuw avontuur bij een Europese topclub zou Guardiola mogelijk wel opnieuw naar de zijlijn kunnen lokken. De 55-jarige coach won de Champions League drie keer, maar heeft de optie om bondscoach van Saoedi-Arabië te worden alvast resoluut van tafel geveegd.