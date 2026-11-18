De Rode Duivels weten eindelijk welke landen ze kunnen treffen in de kwartfinales van de Nations League. Na de overtuigende 4-1-overwinning tegen Italië verzekerde België zich van een plaats bij de laatste acht. Nu ook de andere groepen zijn afgewerkt, is duidelijk dat de ploeg van Mark van Bommel zich mag opmaken voor een bijzonder zware opdracht.

België eindigde als tweede in zijn groep, achter Frankrijk. Daardoor worden de Rode Duivels bij de loting gekoppeld aan een groepswinnaar. De mogelijke tegenstanders zijn Engeland, Portugal en Duitsland. Een confrontatie met Frankrijk is uitgesloten, omdat beide landen al in dezelfde groep zaten.

Engeland, Portugal of Duitsland

Vooral Duitsland maakte de afgelopen dagen indruk. De ploeg van Jürgen Klopp vernederde Nederland met maar liefst 5-0 en kroonde zich tot groepswinnaar. Een confrontatie met onze oosterburen zou dus meteen een bijzonder zware test worden voor de Rode Duivels.

Ook Engeland en Portugal zijn allesbehalve eenvoudige tegenstanders. De Engelsen eindigden boven Spanje in hun groep, terwijl Portugal eveneens de groepswinst veroverde. De Portugezen zijn bovendien de titelverdedigers in de Nations League.

Vrijdag valt de beslissing

De loting vindt vrijdag 20 november om 12 uur plaats in het Zwitserse Nyon. Dan ontdekken de Rode Duivels welke Europese grootmacht ze moeten uitschakelen om zich te plaatsen voor de Final Four.



De kwartfinales worden in maart 2027 afgewerkt met een heen- en terugwedstrijd. De heenwedstrijden staan tussen 25 en 27 maart gepland, de terugwedstrijden tussen 28 en 30 maart. Wie de dubbele confrontatie overleeft, mag in juni deelnemen aan de eindronde van de Nations League. Na de indrukwekkende prestaties tegen Turkije en Italië mag België alvast met vertrouwen naar de loting toeleven.