Senne Lammens krijgt bij Manchester United geregeld werk op zijn bord en ging daarbij al enkele keren in de fout. Bij de Rode Duivels tankte de jonge keeper vertrouwen met onder meer een gestopte strafschop tegen Italië. Nu volgt er ook erkenning van het CIES, dat hem als derde meest waardevolle doelman ter wereld inschat.

Beelden van enkele foutjes van Senne Lammens in het shirt van Manchester United deden de voorbije weken de ronde op sociale media. Toch is het moeilijk om streng te zijn voor een jonge doelman die zich staande probeert te houden bij een club die door een moeilijke periode gaat. Sinds zijn verrassende overstap van Antwerp in september 2025, voor iets meer dan twintig miljoen euro, redde hij de Mancunians al meermaals uit de nood.

Een interlandbreak kwam dan ook als geroepen voor Lammens. Weg van de sombere sfeer op Old Trafford vond hij bij de Rode Duivels weer wat vertrouwen. Zondag had hij met een gestopte penalty zijn aandeel in de zege tegen Italië.

CIES zet Lammens op plaats drie

Bij zijn terugkeer naar Engeland wachtte de 24-jarige doelman nog een opsteker. Het Football Observatory van het CIES plaatste Lammens op de derde plaats in zijn ranking van doelmannen met de hoogste geschatte transferwaarde.

Alleen Joan García van FC Barcelona en Gianluigi Donnarumma van Manchester City doen beter. Lammens wordt door het CIES op 64,2 miljoen euro geschat. García, de nummer één in de lijst, staat met 80,2 miljoen euro nog een flink stuk hoger.

Ook net achter Lammens duiken enkele bekende namen op. Zion Suzuki, de Japanse ex-doelman van STVV die nu voor Aston Villa speelt, staat vierde. Bart Verbruggen, voormalig keeper van Anderlecht en tegenwoordig actief bij Brighton, volgt op de vijfde plaats. Mike Penders is als tweede Rode Duivel zesde, met een geschatte waarde van 57,1 miljoen euro.



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Courtois, Vandevoordt en Brughmans eveneens in top 100

Maarten Vandevoordt vinden we rond de 24e plaats terug. Zijn waarde wordt geraamd op 37 miljoen euro. Lucca Brughmans is met zijn 18 jaar de jongste doelman in de top 100. Hij staat 32e en krijgt van het CIES een geschatte marktwaarde van 28,3 miljoen euro.

Thibaut Courtois, ondertussen 34, bekleedt de 74e plaats met een waarde van 13,7 miljoen euro. Daarmee staat hij voor Jari De Busser, de nummer 87 op de lijst met 10,5 miljoen euro. Antwerp-doelman Taishi Nozawa sluit de Belgische vertegenwoordiging af op plaats 98, goed voor een geschatte waarde van 6,6 miljoen euro.