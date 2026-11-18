Juan Mata heeft zijn afscheid als profvoetballer aangekondigd. De Spaanse middenvelder, wereldkampioen in 2010 en winnaar van de Champions League met Chelsea, stopt na een loopbaan van meer dan 700 wedstrijden.

Juan Mata heeft op 38-jarige leeftijd beslist een punt te zetten achter zijn spelerscarrière. De voormalige Spaanse international maakte het nieuws zelf bekend met een emotionele boodschap op Instagram.

"Soms is houden van ook loslaten. Bedankt, voetbal", schreef Mata bij zijn afscheid. Daarmee valt het doek over een loopbaan waarin de verfijnde offensieve middenvelder zowel met Spanje als op clubniveau grote prijzen verzamelde.

Wereldtitel en beslissende treffer op het EK

Mata kwam 41 keer uit voor de Spaanse nationale ploeg en scoorde daarin tien doelpunten. Met La Roja werd hij wereldkampioen in 2010, gevolgd door de Europese titel in 2012.

In de EK-finale tegen Italië zette hij de eindstand zelfs op het bord. Spanje won die wedstrijd met 4-0 en bevestigde zo zijn dominante periode in het internationale voetbal.

Europese successen met Chelsea en Manchester United

De Spanjaard kreeg zijn opleiding bij Real Oviedo en Real Madrid, maar beleefde zijn strafste clubjaren vooral in Engeland. Bij Chelsea won hij in 2012 de Champions League, waarna een jaar later ook de Europa League volgde.





Na zijn transfer naar Manchester United voegde Mata in 2017 nog een tweede Europa League aan zijn palmares toe. Later werd hij ook Turks kampioen met Galatasaray en speelde hij voor het Japanse Vissel Kobe, de ex-club van zijn landgenoot Andrés Iniesta.

Laatste hoofdstuk in Australië

Na een periode zonder ploeg trok Mata in 2024 naar Australië, waar hij eerst voor Western Sydney Wanderers speelde. Sinds september kwam hij uit voor Melbourne Victory.

Daar sluit de voormalige wereldkampioen zijn carrière af, na meer dan 700 professionele wedstrijden. Mata laat het voetbal achter als een speler die techniek, spelinzicht en een opvallend rijk palmares combineerde.