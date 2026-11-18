Tobias Mohr viel geblesseerd uit tegen Borussia Mönchengladbach, maar heeft de training bij Standard al hervat. De Duitse flankspeler kan mogelijk mee naar Lommel dit weekend.

Standard kreeg vorige donderdag even slecht nieuws te verwerken in de oefenwedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach. Tobias Mohr moest het veld vroegtijdig verlaten, maar zijn blessure lijkt uiteindelijk minder zwaar dan eerst gevreesd. De Duitser stond maandag alweer op het trainingsveld.

Mohr verzwikte zijn enkel toen hij steunde op zijn linkerbeen. Door de pijn kon hij niet verder en kwam Drammeh in zijn plaats tussen de lijnen. Standard verloor het oefenduel met 1-0 na een treffer van Neuhaus.

Vrees voor ligamentenblessure blijkt ongegrond

Coach Vincent Euvrard hield aanvankelijk rekening met een blessure aan de ligamenten. In dat geval had Mohr mogelijk maanden aan de kant gestaan, een nieuwe tegenvaller voor een kern die al met heel wat afwezigen kampt.

De zwelling rond de enkel is intussen afgenomen en de eerste medische controles waren geruststellend. Mohr kon maandag opnieuw aansluiten bij de groep en lijkt daardoor een kans te maken op selectie voor de verplaatsing naar Lommel.

Mohr mogelijk al mee naar Lommel

Standard speelt zondag om 19.15 uur op het veld van Lommel. Of Mohr meteen ook speelminuten krijgt, zal afhangen van hoe zijn enkel de komende dagen reageert. Zijn snelle terugkeer op training biedt Euvrard wel extra perspectief.





Dunne spoeling bij de Rouches

De mogelijke beschikbaarheid van Mohr komt als geroepen. Marlon Fossey is tot het einde van het seizoen out en Euvrard heeft op verschillende posities weinig alternatieven. Tegen Mönchengladbach deed de trainer daarom al beroep op heel wat jonge spelers.