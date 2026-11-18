Het afscheid van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels kwam voor velen als een verrassing. De topschutter aller tijden kondigde na de wedstrijd tegen Italië aan dat hij stopt als international. Toch gelooft Stijn Stijnen niet dat het verhaal definitief voorbij is. De voormalige doelman verwacht zelfs dat Lukaku op zijn beslissing zal terugkomen.

"Ik denk het wel", vertelt Stijnen bij Het Nieuwsblad. "Omdat ik quasi zeker ben dat het een emotionele beslissing is. Als hij een half uur invalt en scoort, was er volgens mij geen sprake van een afscheid." Volgens hem zou er vooraf overleg zijn geweest met Mark van Bommel en de voetbalbond als Lukaku zijn afscheid al had gepland.

Stijnen verdedigt Van Bommel

Stijnen denkt dat de situatie nog rechtgezet kan worden. "Laat dat nu even bezinken. Over enkele maanden Vincent Mannaert en Mark van Bommel met Lukaku een gesprek voeren, zonder dat iemand daarvan op de hoogte is, en alles terugdraaien."

De sportief directeur van Patro Eisden verwijt Van Bommel weinig. "Misschien heeft hij onderschat hoe Lukaku die invallesrol beleefde. Maar Lukaku deed de motivatiespeech vooraf, omhelsde iedereen. De signalen zijn in tegenspraak met wat na de match beslist werd."

Lukaku blijft belangrijk

Volgens Stijnen kan België zijn recordschutter in de toekomst nog goed gebruiken. "Straks komt de nationale ploeg weer in toernooimodus. De kwalificaties worden gespeeld, het loopt even niet en een profiel als Lukaku is nodig. Hij zou niet de eerste zijn die terugkeert."

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Stijnen gelooft dat ook de voetbalbond en Van Bommel openstaan voor een terugkeer. "Op een EK heb je een profiel als Lukaku altijd nodig. Zelfs al speelt hij dan een onopvallend EK, zit hij op de bank of speelt hij zes slechte matchen: dat zou nooit iets afdoen van zijn prestaties." Voor Stijnen blijft Lukaku met zijn 94 doelpunten de meest beslissende Rode Duivel ooit.