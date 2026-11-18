David Beckham heeft een juridische strijd geopend tegen een zakenpartner nadat cosmeticaproducten onder zijn naam op een bijzonder opvallende manier werden verkocht. Het bedrijf van de voormalige Engelse voetbalster is niet te spreken over de manier waarop zijn producten in de handel terechtkwamen. De zaak draait om een miljoenenbedrag en vooral om de bescherming van zijn commerciële imago.

DB Ventures, het bedrijf van Beckham, heeft cosmeticagigant Coty voor een rechtbank in New York gedaagd. Het eist minstens 41 miljoen dollar, omgerekend ongeveer 37,4 miljoen euro. Volgens de aanklacht werden producten van het merk David Beckham voor 24 miljoen dollar via niet-goedgekeurde distributiekanalen verkocht, waaronder een Britse discounter.

Beckham wil zijn luxueuze imago beschermen

Daarbij zouden de producten ook met bijzonder grote kortingen aan de man zijn gebracht. Volgens de aanklacht waren ze uiteindelijk zelfs terug te vinden in de afprijsrekken van een tankstation. Dat is niet bepaald de uitstraling die Beckham met zijn merk wil associëren. DB Ventures stelt dat de waarde, reputatie en het imago van het merk daardoor aanhoudende schade oplopen.

Coty, een grote Amerikaanse speler in de cosmetica- en parfumwereld, verwerpt de beschuldigingen. Het bedrijf ontkent dat er sprake is van contractbreuk. De Amerikaanse rechtbank zal zich dus moeten buigen over de vraag of Coty de gemaakte afspraken heeft geschonden en of Beckham recht heeft op de geëiste schadevergoeding.

Beckham bouwde zakenimperium uit na voetbalcarrière

De voormalige ster van onder meer Manchester United, Real Madrid en de Engelse nationale ploeg stopte in 2013 met profvoetbal. Sindsdien heeft hij zijn naam steeds verder uitgebouwd tot een internationaal merk. Dat omvat onder meer samenwerkingen in de mode-, cosmetica- en reclamewereld, maar ook zijn betrokkenheid bij voetbalclub Inter Miami.



Ook zijn vrouw Victoria bouwde een eigen zakelijk imperium uit met haar modelabel en beautymerk. Samen worden hun bezittingen op ongeveer 1,44 miljard euro geschat. Beckham probeert zijn commerciële naam duidelijk zorgvuldig te bewaken. De rechtszaak tegen Coty toont dat hij niet zomaar aanvaardt dat producten die zijn naam dragen op eender welke manier op de markt worden gebracht.