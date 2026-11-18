Sébastien Delferière heeft opnieuw teruggeblikt op Operatie Propere Handen en de beschuldigingen van matchfixing die zijn carrière overschaduwden. In de podcast Op de Bank van Circus Daily met Jelle Van Damme ontkent de voormalige Belgische topscheidsrechter met klem dat hij ooit wedstrijden manipuleerde. “Het is gewoon bullshit”, klinkt het bijzonder scherp.

In oktober 2018 barstte Operatie Propere Handen los in het Belgische voetbal. Het onderzoek naar zwart geld, met makelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic als belangrijke figuren, bracht ook mogelijke matchfixing aan het licht. Delferière en Bart Vertenten kwamen daarbij in opspraak, onder meer rond de wedstrijd Waasland-Beveren tegen KV Mechelen aan het einde van het seizoen 2017-2018.

Delferière blijft bijzonder scherp voor de beschuldigingen

Delferière ontkent dat hij zich ooit schuldig maakte aan matchfixing. “Zonder pretentie, ik was vijf keer scheidsrechter van het jaar. Ik mocht misschien naar een internationaal toernooi. Denken zij echt dat ik alles zou kapotmaken voor een wedstrijd in België? Stop ermee, het is gewoon bullshit”, stelt hij.

De voormalige scheidsrechter hekelt ook de manier waarop hij destijds in de media werd afgebeeld. “Ik zie daar mijn foto, de krant plaatst mijn foto in een groot formaat. ‘Matchfixing, wij hebben de bewijzen.’ En als je de inhoud van het artikel leest, was er een vermoeden van matchfixing van twee wedstrijden en ik was er niet bij betrokken. Maar ze hebben wel mijn foto gebruikt.”

Ook de zaak rond Hanni blijft hem achtervolgen

Delferière stelt dat matchfixing niet langer ten laste wordt gelegd en dat er nog een kwestie over de transfer van Sofiane Hanni speelt. Die zaak draait rond een elleboogstoot van de Anderlecht-speler aan Collins Fai tijdens Standard-Anderlecht in januari 2018. Hanni maakte die avond een hattrick, maar werd niet bestraft voor de bewuste fase.

Volgens Dejan Veljkovic zou Delferière hem later hebben gebeld met de vraag om een goed woordje te doen voor Hanni bij de Geschillencommissie. De speler was op dat moment al op weg naar Spartak Moskou. Delferière begrijpt de aantijging niet. “Ik vond dat toen, in zo’n wedstrijd, geen rode kaart. Ik heb voor de Geschillencommissie gezegd dat rood getrokken mocht worden, maar niet moest.”



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“Tijdens de wedstrijd zelf, er was toen nog geen VAR, hebben we die fase zelfs niet gezien. Hanni werd uiteindelijk niet geschorst. Mensen zeggen dat ik dat heb gezegd om de transfer te regelen, maar de transfer was al gebeurd dus ik snap het niet”, besluit hij.