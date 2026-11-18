De komst van Timmy Simons naar KRC Genk heeft voor opschudding gezorgd. Bij OH Leuven is de ontgoocheling groot over het vertrek van de trainer, maar Genk-CEO Peter Croonen verdedigt de beslissing. Hij begrijpt waarom de overstap gevoelig ligt, al is hij ervan overtuigd dat Simons precies het profiel heeft dat Genk nodig heeft. Ook over de ambities van zijn club laat Croonen weinig twijfel bestaan.

Bij Sporza legde Croonen uit waarom Genk voor Simons koos. "Waarom we voor Timmy gekozen hebben? Hij staat voor ons symbool voor boots on the ground: hard werken, no-nonsense", vertelde hij. "Dat is de basis van alles. Hard werken en een winnaarsmentaliteit. Overtuigd zijn dat winnen samengaat met heel hard werken. Dat is de kernboodschap die Timmy en wij willen geven en waarmee we grote stappen willen zetten." De CEO verwacht dus vooral een trainer die inzet op arbeid en een uitgesproken winnaarsmentaliteit.

Croonen begrijpt frustratie bij OH Leuven

Dat Genk zijn nieuwe coach bij OH Leuven weghaalde, veroorzaakte heel wat frustratie. Croonen zegt te begrijpen wat de Leuvense club nu doormaakt. "We hebben het zelf als club al heel dikwijls meegemaakt. Ik heb alle begrip en empathie voor de ontgoocheling. Die is normaal en op zijn plaats. Ze hebben daar goed samengewerkt en Timmy heeft er goed werk geleverd." Daarmee erkent hij expliciet dat Simons in Leuven een positieve indruk naliet.

Tegelijk benadrukt Croonen dat zulke overstappen bij het voetbal horen, hoe vervelend ze voor de betrokken club ook zijn. "Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook iets dat gebeurt in het voetbal. Dat is niet fijn om mee te maken. Wij hebben de keuze gemaakt om met Timmy verder te gaan. Daar waren contractueel ook de nodige mogelijkheden toe. Ik denk dat we dat correct hebben afgewerkt." Genk vindt dus dat de komst van Simons op een correcte manier is geregeld.

Europees ticket blijft de doelstelling

Naast de commotie over zijn vertrek wacht Simons een stevige sportieve uitdaging. Genk staat voorlopig pas op de zevende plaats in het klassement. De Limburgers willen hogerop en rekenen erop dat hun nieuwe trainer daarbij een belangrijke rol kan spelen. Croonen weigert de lat laag te leggen, maar beseft tegelijk dat de ploeg haar achterstand niet in één wedstrijd kan goedmaken. Elke volgende wedstrijd wordt volgens hem belangrijk.

"We willen absoluut dat Europese ticket. Het mag zelfs meer zijn, maar we moeten realistisch zijn", verklaarde Croonen. "We proberen nu elke wedstrijd te winnen en zien wel waar we geraken. Ook de beker is belangrijk, want daar is het parcours naar een trofee korter."



Lees ook... OFFICIEEL: Simons trekt naar Genk en heeft meteen een belangrijke boodschap voor zijn spelers›

Voor Genk blijft Europees voetbal dus de uitgesproken doelstelling. De beker biedt daarnaast een tweede kans om het seizoen glans te geven. Simons krijgt de opdracht die ambities te vertalen naar resultaten, met hard werken als uitgangspunt.