De fiscale voordelen voor het Belgische profvoetbal liggen steeds nadrukkelijker onder vuur. Ook econoom Stijn Baert, een bekende en bijzonder fervente supporter van Anderlecht, vindt dat het huidige systeem op de schop moet. Zelfs als dat betekent dat een mogelijke terugkeer van Romelu Lukaku naar het Lotto Park daardoor moeilijker wordt.

"Uiteraard zal het me pijn doen als Romelu Lukaku uiteindelijk om die reden niet terugkeert naar Anderlecht. Maar dat doet minder pijn dan de onrechtvaardigheid waarbij de sterkste schouders de lichtste lasten dragen", Anderlecht, vindt dat het huidige systeem op de schop moet. Zelfs als dat betekent dat een mogelijke terugkeer van Romelu Lukaku naar het Lotto Park daardoor moeilijker wordt." target="_blank">stelt Baert bij Sudinfo. Hij vindt het steeds moeilijker te verdedigen dat profvoetballers kunnen genieten van bijzonder gunstige sociale bijdragen.

"Sociale zekerheid op zijn kop"

Momenteel betalen voetballers volgens de berekeningen van het kabinet-Vandenbroucke ongeveer 5,22 procent sociale bijdragen op hun brutoloon. Voor een gewone werknemer bedraagt dat 13,07 procent. Ook clubs genieten van een vrijstelling op een groot deel van de bedrijfsvoorheffing. Baert vindt dat moeilijk te verantwoorden. "Het is de sociale zekerheid op zijn kop: de sterkste schouders dragen de lichtste lasten."

De econoom beseft wel dat een plotse afschaffing zware gevolgen kan hebben. Liefst 25 van de 29 profclubs draaien momenteel verlies. Daarom pleit hij voor een geleidelijke afbouw over bijvoorbeeld tien jaar, of een toepassing op uitsluitend nieuwe contracten. Clubs krijgen zo de tijd om zich aan te passen.

Concurrentienadeel neemt Baert erbij

Dat Belgische clubs daardoor mogelijk minder competitief worden tegenover buitenlandse ploegen, neemt Baert erbij. Minder Europese inkomsten kunnen ook gevolgen hebben voor de middelen die naar jeugdopleidingen en het amateurvoetbal vloeien. Toch vindt hij dat geen reden om het huidige systeem te behouden.

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Fiscalist Thomas De Jonckheere ziet dan weer een tussenoplossing. Hij pleit niet noodzakelijk voor een volledige afschaffing, maar denkt aan een plafond op het loon waarop de fiscale voordelen van toepassing zijn of een maximumbedrag per sporter. Zo zouden de voordelen behouden blijven voor spelers met lagere lonen, terwijl de grootste verdieners minder zouden profiteren.