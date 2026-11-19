Wie Simon Tahamata bij Standard aan het werk zag, herinnert zich nog altijd zijn fluwelen techniek. De Nederlandse publiekslieveling trok op 70-jarige leeftijd opnieuw zijn voetbalschoenen aan voor een galawedstrijd bij Ajax en liet niemand onberoerd.

Simon Tahamata blijft een naam die bij veel Standard-supporters warme herinneringen oproept. Tussen 1980 en 1984 groeide de technisch begaafde Nederlander uit tot een van de grote smaakmakers op Sclessin. Met de Rouches veroverde hij twee landstitels en de Beker van België.

De in Indonesië geboren flankaanvaller maakte vooral indruk met zijn dribbels, versnellingen en verfijnde balbehandeling. Hij behoort nog steeds tot de meest sierlijke voetballers die op de Belgische velden te bewonderen waren.

Ajax-legende toont nog altijd zijn klasse

Ook in Nederland liet Tahamata een stevige erfenis na. Hij kreeg zijn opleiding bij Ajax, speelde er in het eerste elftal van 1976 tot 1980 en keerde later terug naar Amsterdam. Tussen 1984 en 1987 droeg hij dan weer het shirt van Feyenoord. Voor Oranje verzamelde Tahamata 22 interlands in de periode van 1979 tot 1986.

Ajax organiseerde onlangs een galamatch met tal van bekende oud-spelers. Onder hen ook Jan Vertonghen, recordinternational bij de Rode Duivels. Maar het was vooral Tahamata die de aandacht naar zich toetrok.

Rafael Van der Vaart verbaasd op de bank

Hoewel hij inmiddels 70 jaar is, oogde Tahamata opvallend fit. Hij zette nog enkele scherpe versnellingen in, liet technische hoogstandjes zien en bewees dat zijn balgevoel hem nooit heeft verlaten. Medespelers en commentatoren keken met verbazing toe.





Rafael Van der Vaart kon zijn verwondering niet verbergen. "Hij is 70 jaar, dat is niet normaal", grapte de voormalige Nederlandse international vanop de bank.

Na zijn actieve loopbaan keerde Tahamata ook nog terug naar Standard. Van 1996 tot 2000 werkte hij er als jeugdtrainer. Vandaag is hij actief als scout voor de PSSI, een club uit de Indonesische eerste klasse.