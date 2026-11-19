De Premier League heeft een bijzonder pijnlijke balans opgemaakt van de arbitrage tijdens de tiende speeldag. Een speciaal panel kwam tot de conclusie dat er maar liefst zes scheidsrechterlijke fouten werden gemaakt. Dat is het hoogste aantal in één speelronde in meer dan twee jaar.

Het panel bestaat uit vijf leden die na elke speeldag de beslissingen van de scheidsrechters en de VAR onder de loep nemen. De laatste keer dat er zes fouten werden vastgesteld, dateert al van het seizoen 2023/24.

Ook VAR ontsnapt niet aan de kritiek

Het gaat om beslissingen die na afloop van wedstrijden als foutief werden beoordeeld. Opvallend is dat interventies van de VAR tijdens de wedstrijd niet worden meegeteld in die cijfers. Het panel kijkt dus ook naar fases waarin een verkeerde beslissing uiteindelijk gewoon bleef staan.

Een van de opvallendste incidenten draaide rond Arsenal-spits Kai Havertz. Die werd naar de grond getrokken terwijl hij buitenspel stond. De strafschop werd niet toegekend, maar volgens het panel had die beslissing niets met zijn buitenspelpositie te maken en had Arsenal dus een penalty moeten krijgen.

Ook discussie bij Liverpool

Ook bij Liverpool was er een controversieel moment. Verdediger Milos Kerkez kwam in contact met Crystal Palace-speler Dario Osorio, waarna de bal in de blessuretijd op de stip ging. Volgens het panel was dat op het veld een verkeerde beslissing.

Toch vond het panel niet dat de VAR had moeten ingrijpen. De oorspronkelijke beslissing van de scheidsrechter werd niet beschouwd als een duidelijke en overduidelijke fout. De balans na speeldag tien legt zo opnieuw de discussie over de arbitrage en de rol van de VAR in de Premier League bloot.



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