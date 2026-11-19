Romelu Lukaku staat mogelijk voor een nieuwe belangrijke transferbeslissing. De Belgische spits zette nog maar net zijn handtekening bij Fenerbahçe, maar zou alweer op de radar staan van verschillende clubs uit de Verenigde Staten. Een avontuur in de Major League Soccer behoort daardoor opnieuw tot de mogelijkheden.

Volgens Turkse media gaat het om drie MLS-clubs die de situatie van Lukaku nauwlettend volgen. Eén van hen is FC Cincinnati, dat de Rode Duivel ook afgelopen zomer al probeerde binnen te halen. Tot een akkoord kwam het toen niet, maar de Amerikaanse club zou zijn interesse niet verloren hebben.

FC Cincinnati geeft Lukaku niet op

Volgens TRT Spor zijn naast Cincinnati nog twee andere Amerikaanse clubs geïnteresseerd in de 33-jarige aanvaller. Welke ploegen dat precies zijn, is voorlopig niet duidelijk. Wel lijkt de belangstelling erop te wijzen dat Lukaku ook buiten Europa nog een interessante optie is voor clubs die op zoek zijn naar een grote naam.

Zijn sportieve situatie bij Fenerbahçe maakt de geruchten extra interessant. Lukaku kwam dit seizoen al zestien keer in actie, maar mocht slechts zes keer aan een wedstrijd beginnen. Met één doelpunt en drie assists zijn zijn statistieken voorlopig ook niet bijzonder indrukwekkend.

Ook Anderlecht blijft een droom

Een mogelijk vertrek tijdens de wintermercato wordt daardoor opnieuw naar voren geschoven. Van een concreet akkoord met een Amerikaanse club is voorlopig evenwel geen sprake. Lukaku ligt bij Fenerbahçe nog tot juni 2027 onder contract, met bovendien een optie op een bijkomend seizoen.

Ook een terugkeer naar Anderlecht blijft een onderwerp dat regelmatig opduikt. Lukaku heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij ooit opnieuw voor paars-wit wil spelen. Een wintertransfer naar het Lotto Park lijkt op dit moment echter bijzonder moeilijk.



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De komende maanden kunnen dus belangrijk worden voor de toekomst van Big Rom. Blijft hij in Turkije om zich alsnog door te zetten, kiest hij voor een lucratief avontuur in de MLS of bewaart hij zijn droomcomeback bij Anderlecht voor later? Voorlopig zijn het vooral de Amerikaanse clubs die aan zijn mouw trekken.