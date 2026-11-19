Hoe zou de carrière van Mehdi Carcela eruit hebben gezien zonder de trap in het gezicht van Chris Mavinga tijdens Genk-Standard in 2011? Oud-Marokkaans international Fayçal Fajr vertelt over de zware gevolgen die de ex-Rouche aan die fase overhield.

Toen Chris Mavinga Mehdi Carcela in 2011 tijdens de beslissende wedstrijd tussen KRC Genk en Standard Luik vol in het gezicht raakte, stond de Belgisch-Marokkaanse flankspeler op het hoogtepunt van zijn kunnen. Hij kwam net uit een seizoen met 53 wedstrijden, 14 doelpunten en 11 assists. Binnen en buiten België werd hij gezien als een speler met het potentieel om de absolute top te halen.

Op 17 mei 2011 veranderde alles. Mavinga wilde de bal wegwerken, maar trof Carcela met zijn voet in het gezicht. De beelden van een bewusteloze Carcela en zijn huilende ploegmaats staan bij veel voetbalfans nog steeds op het netvlies. De Rouche moest naar de kant, Standard speelde gelijk en greep naast de Belgische landstitel.

Fajr getuigt over de gevolgen voor Carcela

Fayçal Fajr, de voormalige Marokkaanse international met 52 caps, blikt terug op die periode. "Je moet beseffen dat hij net een geweldig seizoen bij Standard Luik achter de rug had. Real Madrid volgde hem, want Zidane, die toen Castilla coachte, was erg gecharmeerd door hem", vertelt hij. "Uiteindelijk koos hij voor een contract bij Anzji Machatsjkala, voor het geld."

Volgens Fajr viel die beslissing niet los te zien van de klap die Carcela tegen Genk had gekregen en de nasleep ervan. De twee speelden later samen bij Granada, waar de voormalige Standard-speler in 2016 tekende.

"Hij vertelde me dat hij, toen hij terugkeerde, maar voor dertig procent met één oog kon zien", onthult Fajr.





"Hij moest YouTube-video's bekijken om weer te weten hoe hij speelde"

Niet alleen zijn zicht kreeg een zware klap. Carcela hield volgens Fajr ook ernstige neurologische klachten over aan het incident, waaronder verontrustend geheugenverlies. Hij herinnert zich een voorval, ongeveer een maand na de fase, tijdens een interland tussen Marokko en Algerije. Carcela speelde toen vanzelfsprekend niet: hij revalideerde nog van zijn schedelbreuk.

Tijdens de rust stelde de Standard-speler echter vreemd gedrag. Hij nam een shirt van Marokko en liep ermee een ronde in het stadion. "Ik vroeg hem waarom hij dat had gedaan. Hij zei dat hij geen idee had en zich er totaal niets meer van herinnerde", aldus Fajr.

"Hij vertelde me zelfs dat hij vergeten was hoe hij voetbalde. Hij moest video's op YouTube bekijken om zich te herinneren hoe hij speelde."

Die getuigenis werpt een pijnlijk licht op het verdere verloop van Carcela's carrière. Zijn opmars werd na dat dramatische ongeval duidelijk afgeremd. Enkele weken nadat Jesus de Miguel overleed en terwijl een jonge Argentijnse speler eveneens overleed na een hoofdtrauma, komen dergelijke verhalen extra hard binnen.