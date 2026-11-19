Club Brugge kan woensdag tegen Liverpool rekenen op een indrukwekkende steunactie. De Bruges Loyals leggen voor de aftrap maar liefst 20.518 blauwe en zwarte blaadjes klaar op de zitjes van Jan Breydel.

De supportersgroep wil daarmee de spelers van Ivan Leko een extra boost geven voor een bijzondere Champions League-avond. Voor het eerst sinds eind jaren zeventig staat Liverpool opnieuw tegenover Club.

Van brainstorm tot gigantische tifo

De Bruges Loyals, een van de drie sfeergroepen van blauw-zwart, bereiden hun grootste actie tot dusver voor. Het precieze ontwerp blijft geheim, al verklappen ze dat de historische link tussen beide clubs een rol zal spelen.

Sinds hun eerste actie, op verplaatsing bij Standard in oktober 2023, bouwden de Loyals hun reputatie steeds verder uit. De groep telt intussen bijna vijftien sfeeracties en probeert telkens opnieuw een stap verder te gaan.

Excelbestanden en honderden werkuren

Achter zo'n tifo schuilt bijzonder veel voorbereidingswerk. Met behulp van Excelbestanden brengen de supporters de afmetingen van de tribunes, het aantal zitplaatsen en alle technische mogelijkheden nauwkeurig in kaart.

Tientallen vrijwilligers helpen vervolgens om het materiaal op de juiste plaatsen te leggen. "Het aantal uren dat we van idee tot uitrol investeren, is echt niet te tellen", klinkt het bij Thibaut Desmet, een van de bezielers van de groep, bij Krant van West-Vlaanderen.





Dat het werk ook bij de spelers aankomt, bleek in december 2024. Toen maakten de Loyals een indrukwekkende afbeelding van Hans Vanaken en Brandon Mechele. "Brandon liet ons persoonlijk weten dat een van onze ontwerpen hem diep geraakt heeft." Dat is precies waarvoor ze het doen.