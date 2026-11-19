Club Brugge heeft geluisterd naar zijn supporters. Blauw-zwart had voor de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool een bijzondere verrassing gepland, maar komt daar na kritiek van de eigen achterban op terug. De fans willen namelijk dat het traditionele 'You'll Never Walk Alone' volledig door de supporters wordt gedragen, begeleid door de originele muziek.

Oorspronkelijk had Club een live-optreden voorzien vlak voor de aftrap. Een supporter zou het bekende nummer brengen om de sfeer in het Jan Breydelstadion extra bijzonder te maken. Vanuit verschillende hoeken kwam echter de boodschap dat dit moment beter aan de supporters zelf kon worden overgelaten.

Geen live-optreden voor de aftrap

De club heeft die opmerkingen ter harte genomen en beslist om het oorspronkelijke plan aan te passen. In plaats van een live-performance zal 'You'll Never Walk Alone' van Gerry & The Pacemakers door de stadionluidsprekers weerklinken. De supporters krijgen vervolgens de kans om het nummer massaal mee te zingen.

"We hear you, loud and clear", laat Club Brugge weten. De club roept iedereen op om mee te werken aan wat de luidste versie van 'You'll Never Walk Alone' ooit in Jan Breydel moet worden. De bijzondere band tussen Club en Liverpool, en de Britse voetbalcultuur, moeten daarbij centraal staan.

Isaac Roux krijgt later nog zijn moment

De supporter die oorspronkelijk het nummer live zou brengen, wordt niet helemaal aan de kant geschoven. Isaac Roux zal de wedstrijd tegen Liverpool gewoon bijwonen vanuit de tribunes. Op een later moment krijgt hij alsnog de kans om samen met de supporters een liveversie van het nummer te brengen.

Club Brugge hoopt zo tegemoet te komen aan de wensen van zijn achterban. De boodschap is duidelijk: voor de aftrap tegen Liverpool moet het stadion één groot supporterskoor worden.



