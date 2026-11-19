Club Brugge heeft afgelopen zomer naast een veelbelovende verdediger gegrepen. Blauw-Zwart wilde Alfie Osborne naar België halen en was zelfs bereid om een stevige vergoeding te betalen. Uiteindelijk koos de jonge Schot echter voor Chelsea, dat ook FC Barcelona wist af te troeven.

De 18-jarige Osborne gold bij Hearts als een van de grootste talenten van de jeugdopleiding. Hij groeide uit tot aanvoerder van de B-ploeg en hielp de Schotse club aan de eerste nationale jeugdbeker in 26 jaar. Zijn prestaties leverden hem belangstelling op van verschillende Europese clubs.

Club Brugge had financieel akkoord

Volgens de BBC waren Club Brugge, Chelsea en Barcelona alle drie akkoord om de vereiste 400.000 pond, ongeveer 480.000 euro, aan Hearts te betalen. De financiële voorwaarden vormden dus geen struikelblok. Het was uiteindelijk Osborne zelf die de doorslag gaf.

De jonge verdediger was het meest overtuigd door het sportieve project van Chelsea. Daardoor moesten zowel Club Brugge als Barcelona hun plannen opbergen. Voor blauw-zwart is het een opvallend gemist dossier, aangezien de club rechtstreeks met twee Europese grootmachten om dezelfde speler streed.

Osborne maakt indruk bij Chelsea

Osborne heeft ondertussen zijn eerste stappen gezet bij Chelsea. De centrale verdediger komt uit voor de beloften en mocht volgens de BBC al meetrainen met de eerste ploeg. Zijn overstap naar Londen lijkt voorlopig dus goed uit te pakken.



Ook internationaal wordt Osborne als een groot talent beschouwd. Hij draagt de aanvoerdersband bij de Schotse U19 en speelde in november nog kwalificatiewedstrijden voor het EK.