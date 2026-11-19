Net nu Romelu Lukaku afscheid heeft genomen van de Rode Duivels, komt Antonio Conte met een bijzonder verhaal over hun samenwerking. De Italiaanse toptrainer onthulde in de podcast Cronache di Spogliatoio hoe hij van Big Rom een completere spits probeerde te maken. Daarvoor bedacht hij zelfs speciale oefeningen tijdens de trainingen bij Inter.

Conte haalde Lukaku in de zomer van 2019 voor ongeveer 74 miljoen euro weg bij Manchester United. De Belgische aanvaller had toen vooral naam gemaakt met zijn snelheid en kracht, maar volgens zijn trainer ontbrak er nog iets aan zijn spel.

Lukaku moest leren voetballen met de rug naar doel

"Romelu was het niet gewend om met zijn rug naar doel te spelen. Hij had één grote kwaliteit: counteraanvallen", vertelde Conte. "Ik herinner me dat hij in het begin vaak zei: 'Meneer, ik ben niet zo goed in het vasthouden van de bal. Ik moet diepgestuurd worden richting doel.' Ik antwoordde dat hij een complete spits moest worden."

Daarom bedacht Conte samen met zijn technische staf extra oefeningen na de reguliere trainingen. Techniektrainer Paolo Vanoli, vandaag trainer van Fiorentina, speelde daarin een belangrijke rol. Lukaku moest onder fysieke druk de bal kunnen controleren en afschermen.

Trainingspop moest Lukaku onder druk zetten

"Na de training lieten we hem extra oefeningen doen. We gebruikten een machine die krachtige ballen naar hem trapte, terwijl Vanoli met een trainingspop hard op hem afkwam. Hij moest de bal controleren terwijl Vanoli en die pop in zijn rug zaten", legde Conte uit.

Volgens de Italiaanse trainer wierp die aanpak zijn vruchten af. "Zo heb ik van Romelu een complete spits gemaakt. Hij heeft kracht en snelheid. Als je hem in het strafschopgebied aanspeelt, scoort hij gegarandeerd."



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De cijfers onderstrepen de succesvolle samenwerking. Tijdens hun eerste gezamenlijke periode bij Inter maakte Lukaku 64 doelpunten in twee seizoenen. Toen ze elkaar in 2024 opnieuw bij Napoli troffen, volgde een nieuwe landstitel en scoorde de Belg veertien keer. Het laatste seizoen werd door blessureleed een stuk moeilijker. Inmiddels is Lukaku bij Fenerbahçe aan een nieuw hoofdstuk begonnen.