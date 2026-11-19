VfB Stuttgart heeft Arne Engels op zijn verlanglijst gezet. De 23-jarige middenvelder, die zijn jeugdopleiding bij Club Brugge genoot en al vier keer voor de Rode Duivels uitkwam, wordt volgens BILD gezien als een mogelijke versterking voor het Duitse middenveld.

Stuttgart houdt rekening met een vertrek van sterkhouder Angelo Stiller, die interesse geniet van verschillende Europese topclubs. Engels staat op de lijst met mogelijke opvolgers, al wordt een transfer niet eenvoudig.

West Ham betaalde 25 miljoen euro

Engels speelde eerder al in de Bundesliga bij Augsburg en trok daarna naar Celtic. Afgelopen zomer maakte hij voor ongeveer 25 miljoen euro de overstap naar West Ham. Daar ligt hij dus nog maar enkele maanden onder contract.

Een snelle terugkeer naar Duitsland lijkt daardoor bijzonder moeilijk. Stuttgart bekijkt ook andere pistes, met Caspar Jander (Southampton) en Aidan Morris (Middlesbrough) als alternatieven. Vooral Morris zou financieel een haalbaardere optie zijn.

Club Brugge komt hem mogelijk tegen

Een eventuele transfer zou ook voor Club Brugge interessant zijn. Blauw-Zwart speelt op 19 januari in de Champions League op bezoek bij Stuttgart.



Daar zou Engels dus tegenover zijn ex-club kunnen staan, al is er voorlopig nog geen sprake van een concrete overeenkomst.