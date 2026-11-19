De release van GTA 6 houdt niet alleen gamers bezig, maar kan ook gevolgen hebben voor de professionele sportwereld. Heel wat topsporters kijken reikhalzend uit naar de nieuwe game. Alleen dreigt hun enthousiasme ook een keerzijde te hebben: slaaptekort en verminderde prestaties op het voetbalveld, het basketbalparket of het circuit.

Dat verschillende sportsterren verslaafd zijn aan videogames, is geen geheim. Liverpool-spits Alexander Isak liet al verstaan dat hij vanaf 19 november moeilijk bereikbaar zal zijn. "Ik denk dat het moeilijk zal worden om me te bereiken vanaf de negentiende. Ik zal helemaal opgaan in de game", vertelde hij met een knipoog. Ook NFL-speler Tutu Atwell waarschuwde zijn moeder dat ze hem enkele dagen niet zou horen.

Slaaptekort kan het verschil maken

Voor professionele sporters kan dat meer gevolgen hebben dan alleen een vermoeide ochtend. Slaapexperte Anna West legt bij The Athletic uit dat onvoldoende nachtrust invloed kan hebben op concentratie, reactievermogen en emotionele controle. Net die eigenschappen zijn cruciaal in topsport, waar beslissingen soms in fracties van seconden genomen moeten worden.

"Wanneer we niet voldoende kwalitatieve slaap krijgen, zijn veranderingen in alertheid, aandacht en reactietijd enkele van de eerste zaken die we merken", aldus West. Ook de stemming kan veranderen: sporters worden mogelijk prikkelbaarder en hebben meer moeite om met stress om te gaan. Eén slechte nacht betekent volgens haar niet automatisch een slechte prestatie, maar herhaald slaaptekort is wel een groter probleem.

Steven Adams voorspelt dip in de sportwereld

NBA-speler Steven Adams van Houston Rockets maakte er eerder al een grap over. "Kijk naar de NFL, kijk naar alle competities en zie hoe de prestaties in november zullen kelderen. Het zou in december weer moeten herstellen", voorspelde hij. Hij verwachtte zelfs dat coaches en scouts tijdelijk minder scherp zouden zijn.



Toch hoeft gamen niet uitsluitend negatief te zijn. Andrea Pirlo speelde bijvoorbeeld op de PlayStation tijdens de namiddag voor de WK-finale van 2006 en hielp Italië die avond aan de wereldtitel. Het advies van West is dan ook niet om videogames volledig te verbieden, maar om verstandig met de speeltijd om te gaan. Vooral vlak voor een wedstrijd is het belangrijk om op tijd te stoppen en voldoende te slapen. GTA 6 kan dus voor ontspanning zorgen, maar ook voor behoorlijk wat geeuwende topsporters.