Robin Mirisola (19) klopt steeds nadrukkelijker op de deur. De spits van OH Leuven scoorde twee keer tegen Italië bij de Belgische beloften en maakt ook in de Jupiler Pro League indruk. Kenners zien in hem alvast een groot potentieel.

"Robin is een ongelooflijke atleet, dat heeft hij altijd gehad", vertelt Michel Ribeiro, die hem nog kent uit zijn periode bij Racing Genk, in Het Nieuwsblad. "Hij is sneller dan je zou denken, technisch erg goed, hij kan een bal bijhouden en is goed met het hoofd. En hij gaat alleen maar sterker worden. Robin kan echt een hele goeie worden."

Meer dan alleen een doelpuntenmaker

Ook Jelle Coen, die hem op zijn zestiende bij Jong Genk haalde, is bijzonder enthousiast. "Hij is een centrumspits, maar ik speelde hem soms ook op de flank of als nummer tien uit. Hij weet wat hij wil en legt de lat enorm hoog voor zichzelf."

"Het is meermaals gebeurd dat hij na training samen met Kos Karetsas langer bleef om aan zijn afwerking te schaven. Tot het moment dat de physical coach het welletjes vond en hen naar binnen stuurde." Coen ziet in hem eerder een type Charles De Ketelaere dan Romelu Lukaku: een complete aanvaller die ook zijn ploegmaats beter maakt.

Uitgeleend, maar niet afgeschreven

Bij Genk dreigde Mirisola dit seizoen op het achterplan te verdwijnen. Rafiu Durosinmi en Aaron Bibout stonden hoger in de pikorde, waardoor een uitleenbeurt aan OH Leuven de beste oplossing werd. Daar is hij intussen uitgegroeid tot een vaste waarde.

"Voor ons is hij in veel aspecten gigantisch belangrijk: hij is enorm doelgericht en doet altijd wat van hem gevraagd wordt", zegt Siebe Schrijvers. "In mijn ogen heeft Robin de perfecte stap gezet: hij is hier onbetwistbaar nummer één en doet hier week na week ervaring op in de hoogste klasse."



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Bij OHL kunnen ze dus maar beter genieten van zijn aanwezigheid. In de huurovereenkomst werd geen aankoopoptie opgenomen, waardoor Mirisola volgende zomer gewoon terugkeert naar Genk. Ribeiro twijfelt alvast niet aan zijn mogelijkheden: "Of Mirisola volgend seizoen aanvalsleider kan zijn in Genk? Zeker weten."