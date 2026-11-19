Karel Geraerts heeft opnieuw een trainersjob beet. De Belgische coach heeft een mondeling akkoord bereikt met Ordabasy, een club uit Kazachstan. Dat meldt transferjournalist Sacha Tavolieri.

Geraerts is inmiddels al naar Kazachstan afgereisd om de club en het project beter te leren kennen. De voormalige trainer van Union SG zou overtuigd zijn geraakt van de sportieve plannen van Ordabasy.

Nieuwe uitdaging bij tweevoudige landskampioen

Ordabasy is geen onbekende naam in het Kazachse voetbal. De club uit Shymkent werd al twee keer landskampioen en veroverde recent ook de nationale beker. Geraerts krijgt er dus de leiding over een club met ambities.

🇧🇪 Karel Geraerts is back in a job! 🟡🔵 The former Union Saint-Gilloise coach has reached a verbal agreement with Ordabasy, two-time Kazakh league champions and current domestic cup winners. 🇰🇿 The Belgian has already travelled to the club, where he was convinced by the project. #JPL — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) November 19, 2026

Voor de Belgische trainer betekent het een nieuwe stap in zijn internationale carrière. Hij maakte eerder indruk bij Union, waarmee hij zich in de Belgische top vestigde.

Na Union en Schalke opnieuw aan de slag

Na zijn vertrek bij Union trok Geraerts naar Schalke 04. Daar werd hij in september 2024 ontslagen na een moeilijke competitiestart in de Duitse tweede klasse.





Sindsdien zat de voormalige middenvelder zonder club. Met zijn nakende overstap naar Ordabasy lijkt daar nu verandering in te komen. Een officiële aankondiging van de Kazachse club moet nog volgen.