Vooruit wil tijdens de begrotingsgesprekken komaf maken met het fiscale gunstregime voor profvoetballers. Volgens Frank Vandenbroucke kost dat de overheid jaarlijks 253 miljoen euro. Maar kan de regering dat bedrag ook effectief recupereren?

De discussie laait opnieuw op omdat Vooruit vindt dat topvoetballers te veel worden ontzien terwijl andere groepen moeten inleveren. In de nota van premier Bart De Wever staat voorlopig een besparing van 20 miljoen euro ingeschreven. Voor Vandenbroucke is dat lang niet voldoende.

Voetbal krijgt het grootste deel van de voordelen

Het gunstregime bestaat uit verschillende voordelen op het vlak van sociale zekerheid en belastingen. Hoewel het voor alle profsporters geldt, gaat ongeveer 90 procent van de voordelen naar het voetbal. Spelers en clubs betalen daardoor aanzienlijk minder sociale bijdragen.

Volgens de berekening van Vandenbroucke loopt de jaarlijkse kostprijs op tot 253 miljoen euro. Daarvan is 103 miljoen afkomstig uit RSZ-voordelen en de rest uit de vrijstelling op de doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Toch waarschuwen fiscalisten dat afschaffing niet automatisch hetzelfde bedrag zal opleveren, schrijft De Tijd.

Clubs kunnen hun loonkosten verlagen

Bij het schrappen van de voordelen zouden de sociale bijdragen stijgen, maar tegelijk kan ook de belastbare basis dalen. Bovendien zullen clubs mogelijk hun loonbudgetten terugschroeven in plaats van alle extra kosten zelf te dragen. Daardoor vloeien er ook minder sociale en fiscale bijdragen naar de staatskas.

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Volgens fiscalisten zou de werkelijke extra opbrengst daardoor hooguit enkele tientallen miljoenen euro per jaar bedragen. Om richting 250 miljoen te gaan, zouden de clubs hun budgetten zelfs meer dan moeten verdubbelen. De politieke belofte van 253 miljoen euro extra lijkt dus bijzonder moeilijk waar te maken.