Manchester United overweegt juridische stappen na het onverwachte afscheid van JJ Gabriel. Het zestienjarige toptalent kondigde dinsdag via Instagram zijn vertrek aan, zonder dat de Engelse topclub daarvan op de hoogte was. Vooral de mogelijke rol van Real Madrid zorgt voor argwaan op Old Trafford.

Gabriel staat officieel nog tot het einde van het seizoen geregistreerd als speler van United, maar traint sinds de start van dit seizoen niet meer mee op Carrington. De club heeft naar verluidt al twee maanden geen contact meer met hem gehad. Intussen zou Real Madrid een mondeling akkoord hebben bereikt met de Engelse jeugdinternational.

Real Madrid mogelijk in de problemen

United onderzoekt of de Spaanse grootmacht de regels heeft overtreden bij het benaderen van de minderjarige speler. Als daarvoor aanwijzingen opduiken, wil de Engelse club juridische stappen ondernemen. Volgens United moet FIFA bovendien eerst groen licht geven voor een eventuele overstap, al heeft de club voorlopig nog geen officiële communicatie ontvangen over het uitschrijven van Gabriel.

Real Madrid lijkt zich echter te kunnen beroepen op de FIFA-regels. Jeugdspelers met een Europees paspoort mogen onder bepaalde voorwaarden bij een andere Europese club een profcontract tekenen. Gabriel heeft via zijn ouders Ierse en Cypriotische roots en komt daardoor mogelijk in aanmerking voor die uitzondering.

Juridisch steekspel in de maak?

De Madrilenen zouden Gabriel in januari willen vastleggen. Het talent trainde eerder al voor zijn zestiende verjaardag mee in Madrid en gaf ook een interview aan Marca.



Real Madrid geeft voorlopig geen commentaar op de situatie. United wil eerst duidelijkheid over de manier waarop de onderhandelingen zijn verlopen. Gabriel zelf wordt niet verantwoordelijk gehouden voor de situatie, aangezien hij minderjarig is.